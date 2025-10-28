Nothing Phone (3a) Lite stiže krajem oktobra – šta znamo do sada

Nothing je najavio dolazak novog telefona iz svoje serije Phone (3), koji će biti predstavljen 29. oktobra. Radi se o modelu Phone (3a) Lite, za koji se očekuje da bude pristupačnija verzija prethodno predstavljenih Phone (3a) i Phone (3a) Pro modela. Iako ga Nothing predstavlja kao „novi“ telefon, poznati leaker Yogesh Brar tvrdi da bi u suštini mogao biti postojeći uređaj sa manjim promenama u dizajnu i funkcijama.

Moguće promene u dizajnu i funkcijama

Teaser slike sugerišu da će Phone (3a) Lite imati pojednostavljen sistem LED osvetljenja na poleđini. Umesto kompleksnog sistema Glyph, telefon bi mogao imati samo jedan LED indikator, što ukazuje na smanjenje vizuelnih efekata u poređenju sa većim modelima. Lokacija LED-a još uvek nije potvrđena, ali se pretpostavlja da bi mogla biti bliže ivici uređaja. S obzirom na manjak curenja informacija, teško je proceniti sve promene u odnosu na regularni Phone (3a), kako dizajnerske, tako i interne.

Očekuje se da će Phone (3a) Lite zauzeti nižu poziciju u ponudi Nothing uređaja, ali i dalje iznad CMF Phone 2 Pro. Uređaj će verovatno koristiti Android 16 baziran Nothing OS, koji je nedavno dostupan u beta verziji za Phone (3a) seriju. Novi Lite model takođe bi mogao uvesti eksperiment sa oglasima na zaključanom ekranu, što je poslednja kontroverzna promena u odnosu na prethodni No-Bloatware stav kompanije.

Najava telefona potvrdila je prethodne glasine da će globalno lansiranje prethoditi lansiranju u Indiji. Brar je naglasio da, iako se telefon najavljuje kao novi proizvod, u osnovi je redizajn postojećeg uređaja sa minimalnim promenama. Precizne izmene još nisu poznate, ali se očekuje da uređaj zadrži ključne karakteristike koje su korisnici već prepoznali kod Phone (3a) serije.

Phone (3a) Lite predstavlja pokušaj Nothing-a da proširi svoju ponudu na tržištu sa modelom koji je pristupačniji, ali i dalje prepoznatljivog dizajna. Za korisnike koji traže funkcionalan uređaj po povoljnijoj ceni, ovaj model bi mogao biti zanimljiva opcija, dok se očekuje da više detalja bude objavljeno uoči zvanične prezentacije krajem oktobra.

