Nothing uređaji stigli u Srbiju: Minimalizam sa stavom

Brendovi Nothing i CMF by Nothing 5. juna su i zvanično najavljeni u Srbiji. Uvoznik i distributer za našu zemlju, kompanija Diodato Group, okupila je novinare i predstavnike najvećih medija u Beogradu, kako bi ih upoznala sa najnovijim uređajima iz ponude – minimalistički dizajniranim pametnim telefonima, slušalicama i pametnim satovima koji se već izdvajaju na globalnom tržištu.

Kvalitet izrade, transparentan dizajn i atraktivne softverske opcije samo su neke od karakteristika koje fanovi širom sveta vole. Ova britanska kompanija poznata je po svojoj filozofiji drugačijeg pristupa poslu i nastojanju da sjajnu i moderno dizajniranu tehnologiju učini dostupnu svima.

U ime kompanije Diodato Group, Ana Drobnjaković je istakla najvažnije karakteristike.

„Naši korisnici širom sveta prepoznaju vrednost u jednostavnosti, funkcionalnosti i vizuelnom identitetu koji se ne nameće. Oni diskretno osvajaju svakoga. Ubeđeni smo da Nothing i CMF by Nothing donose upravo to – nov jezik tehnologije, koji komunicira jasno i bez pretencioznosti koja je često opterećujuća. Izuzetno smo zadovoljni što imamo priliku da i u Srbiji ponudimo ono u čemu svet uveliko uživa – u tehnologiji koja je moćna, dizajnirana potpuno drugačije i nenametljiva, ali uvek tu za korisnike“, rekla je Drobnjaković.

Dizajn koji je kao nijedan drugi

Nothing proizvodi oslanjaju se na prepoznatljiv, gotovo skulpturalan, transparentan dizajn. U Srbiji su trenutno u ponudi modeli telefona Nothing Phone (2a) i Nothing Phone (2a) Plus, kao i novi Nothing Phone (3a) i (3a) Pro, koji su već dostupni u prodaji putem datomarkt.rs platforme. Na raspolaganju su i tri vrste slušalica – Nothing Ear, Ear (a) i Ear Open, kao i CMF pametni satovi, slušalice i CMF Phone 1, telefon namenjeni korisnicima koji traže balans cene i performansi, bez odustajanja od estetike. Uskoro će u ponudi biti i CMF Phone 2 Pro.

Kako je sve počelo

Kompaniju Nothing osnovao je 2020. godine Karl Pej, bivši suosnivač brenda OnePlus. Od samog početka, Nothing se razlikuje – po filozofiji, izgledu, pa i zvuku proizvoda. Fokus nije samo na specifikacijama, već na korisničkom doživljaju, jednostavnosti i ravnoteži između forme i funkcije. Za Nothing, tehnologija ne sme da dominira čovekom – već da mu bude prirodan saveznik.

Brend CMF by Nothing kao „mlađi brat“ nudi pristupačnije modele, uz zadržavanje dizajnerske logike i pažnje prema detaljima. CMF Phone (1), CMF Buds i Buds Pro 2, kao i CMF Watch, dolaze kao osveženje za one koji žele personalizaciju, kvalitet i umerenu cenu. To ih čini idealnim izborom za tinejdžere, njihove roditelje, ali i sve koji žele više od proseka.

Za samo četiri godine, Nothing je postao jedan od najpraćenijih tehnoloških brendova među „early adopterima“ i ljubiteljima čistog dizajna. Njihov model Phone (2a) proglašen je za telefon godine po izboru britanskog GQ magazina, dok je Red Dot nagrada za dizajn još jedna potvrda da ono što dolazi iz ove kuće ima smisla – i estetski i funkcionalno.

Za tržište koje je sve spremnije da prihvati drugačije, Nothing i CMF by Nothing donose upravo ono što nedostaje Srbiji: svežinu. Ništa agresivno ili prenaglašeno. Tiho, jasno, ali autentično i samouvereno. Uređaji su u Srbiji dostupni putem zvanične onlajn prodavnice.