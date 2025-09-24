Notion novi AI agenti rade vaš posao umesto vas

Notion je ušao u eru agenta svoje AI evolucije lansiranjem Notion agenta u četvrtak. Ova objava čini glavni deo Notion 3.0 implementacije dostupne svim korisnicima. Kompanija novi proizvod naziva „saigračem i Notion super korisnikom“ koji „može da radi sve što čovek može u Notionu“.

Dok su Notion korisnici ranije ručno konstruisali stranice i baze podataka, sada agent gradi i jedno i drugo umesto njih. Agenti takođe mogu da pretražuju informacije van Notion radnog prostora i preko povezanih alata kao što su Slek i internet. Agenti mogu da naprave plan i da deluju po njemu, radeći do „20 minuta autonomnog rada istovremeno na stotinama stranica odjednom“, navodi se u saopštenju za štampu kompanije.

Agenti takođe mogu da „zapamte“ korisnikov preferirani način rada, kao što je na koji sadržaj da se pozivaju i gde da ga arhiviraju. Ova „sećanja“ se čuvaju u korisničkom profilu koji se kasnije može uređivati. Agent svakog korisnika za sada može biti personalizovan pod više profila sa različitim ponašanjima, ali potpuno automatizovani i prilagođeni agenti biće uvedeni u budućnosti.

Slučajevi upotrebe Notion-a za AI agente uključuju generisanje i uređivanje imejl kampanja, prikupljanje i analizu povratnih informacija prikupljenih na više platformi u jedan izveštaj i pretvaranje beleški sa sastanaka u imejlove i predloge.

Suosnivač kompanije, Akshay Kothari, najavio je pokretanje agenata u avgustu i septembru video snimcima na kojima podstiče agenta da napravi praćenje kafića koje je posetio i bazu podataka filmova za gledanje na osnovu ocena sa veb stranice Rotten Tomatoes.

Izvor: TheVerge