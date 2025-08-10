Nova BioShock igra se vraća na planiranje, narativ nije zadovoljio 2K Games

Obožavaoci BioShock serijala moraće još da čekaju, prema izveštaju Bloomberga, naredna igra iz franšize naišla je na prepreku nakon što nije prošla interni pregled kod čelnih ljudi kompanije 2K Games. Narativ igre je ocenjen kao nedovoljno jak i biće potpuno prerađen u narednim mesecima, što dodatno odlaže dugoočekivani nastavak.

Nova igra pod upitnikom, studio u previranjima

Četvrti BioShock, koji razvija studio Cloud Chamber, prvi put je najavljen još 2019. godine — ali šest godina kasnije, igra i dalje nema ni naziv, ni datum izlaska. 2K Games je u izjavi za Bloomberg rekao da trenutno imaju „dobru igru“, ali da žele da isporuče sjajnu.

U međuvremenu, dolazi i do promena u rukovodstvu Cloud Chamber studija. Kelley Gilmore, direktorka studija, napustila je tu poziciju, dok je kreativni direktor Hogarth de la Plante premešten u izdavački sektor. Bloomberg takođe navodi da su na internom sastanku developeri obavešteni da studio „mora postati agilniji i efikasniji“, što je izazvalo strahovanja od mogućih otpuštanja.

Narativ i očekivanja nakon uspeha BioShock Infinite

Nova igra ima težak zadatak da nasledi uspeh BioShock Infinite-a iz 2013, koji je dobio brojne nagrade za priču, dizajn i muziku. U kojoj će se lokaciji nova igra odvijati, Rapture, Columbia ili potpuno novo mesto, još uvek nije poznato. Ipak, s obzirom na to da je narativ trenutno u fazi revizije, čini se da ni sam tim još uvek nema jasnu viziju.

Odloženi i remake originalnog BioShocka

Pored četvrtog nastavka, čini se da ni remake originalne igre iz 2007. godine više nije u razvoju. Bloomberg navodi da je 2K Games ranije ove godine obustavio rad na ovom projektu. Igrači su se nadali modernizovanoj verziji Rapture-a sa savremenom grafikom, ali izgleda da će morati da se zadovolje remasterom iz 2016. koji je deo BioShock: The Collection.

Za sada, fanovima ostaje samo da čekaju, i da se nadaju da će sledeći povratak u distopijski svet BioShocka zaista opravdati višegodišnja očekivanja.

