Nova digitalna rešenja u proizvodnji nafte i gasa

Energetski sektor širom sveta prolazi kroz ubrzanu transformaciju. Digitalizacija, automatizacija i primena savremenih tehnologija postaju ključni pokretači promena.

Kompanije koje žele da budu konkurentne moraju da usvoje nove modele upravljanja, gde podaci i njihova analiza imaju centralnu ulogu. Izuzetak nije ni domaća kompanija NIS koja sprovodi digitalnu transformaciju u cilju unapređenja operacija, povećanja efikasnosti i prilagođavanja savremenim tržišnim zahtevima.

NIS je početkom ove godine pustio u rad Centar za upravljanje proiz­vodnjom u Novom Sadu u koji je uloženo više od dva miliona evra. Otvaranjem ovog centra kompanija je još jednom dokazala svoju nameru da digitalizaciju stavi u službu efikasnosti i sigurnosti, ali i da ojača svoju poziciju na tržištu.

Interesantan podatak je da ovaj centar u realnom vremenu upravlja podacima i kontroliše podatke sa 51 naftnog i gasnog polja širom zemlje. Uz pomoć najsavremenijih digitalnih alata, omogućeno je da se svakog trenutka prate procesi proizvodnje, blagovremeno uoče potencijalni problemi u radu opreme i donesu prave odluke. Cilj ove investicije je da proizvodnja bude još pouzdanija, bezbednija i efikasnija. Između ostalog, ekipe na terenu u potpunosti su integrisane s radom Centra, za šta je zadužen tim od gotovo 50 visokokvalifikovanih inženjera, analitičara, tehničara i operatera. Njihovo znanje i iskustvo omogućavaju da se naftna polja i proizvodna postrojenja neprekidno prate i da se na izazove reaguje u realnom vremenu:

„Korišćenjem centralizovanog i automatizovanog sistema za nadzor u okviru Centra omogućava se operativno upravljanje koje se u realnom vremenu prilagođava kako novonastalim situacijama na naftnim poljima, tako i problematici u radu proizvodne opreme. Ključna osnova ovakvog upravljanja jesu tačnost i pouzdanost podataka, uz sprovođenje višestepene kontrole svih procesa. Ovakav pristup garantuje efikasnost, bezbednost i konkurentnost u savremenom okruženju naftne industrije“, naveo je Predrag Radanović, direktor Direkcije proizvodnja – glavni inženjer Bloka „Istraživanje i proizvodnja“.

NIS-ov Centar u Novom Sadu u realnom vremenu povezuje 51 naftno i gasno polje, prateći opremu i proizvodnju radi veće efikasnosti i bezbednosti

Zahvaljujući ovim inovativnim rešenjima, NIS je u prilici da na godišnjem nivou upravlja proizvodnjom od oko 1,1 miliona tona naftnog ekvivalenta. Integrisano planiranje, analiza podataka u realnom vremenu i korišćenje napredne analitike ne samo da povećavaju pouzdanost rada već i postavljaju standarde koji su u skladu s najboljim svetskim praksama.

Rad Centra za upravljanje proizvodnjom jedan je od ključnih zadataka u oblasti digitalne transformacije kompanije, ali i jedan u nizu projekata čiji je cilj da se digitalni alati koriste u svakodnevnom radu u oblasti proizvodnje nafte i gasa, u skladu s najboljim svetskim praksama i zahtevima savremenog poslovnog okruženja.

nis.rs