Nova društvena mreža – Telepath

Nema sumnje da su nas moderne društvene mreže izneverile, ispunjene govorom mržnje i zlostavljanja. Danas brojne nove društvene mreže pokušavaju da povrate stari model – bilo da to pokušavaju koristeći audio razgovore, poput Clubhousea, eliminišu clout chasing, poput Twelva, ili u slučaju nove društvene mreže Telepath, dizajniranjem platforme vođene pravilima koja se fokusiraju na ljubaznost, suzbijanje zloupotrebe i onemogućavanje širenja lažnih vesti.

Mreža bez lažnih vesti

Mnogi od ovih ranih napora već se suočavaju sa izazovima. Privatna društvena mreža Clubhouse više puta je pokazala da je omogućavanje slobodne komunikacije u obliku audio razgovora područje koje je izuzetno teško moderirati. Aplikacija, iako još uvek nedostupna široj javnosti, u septembru je izazvala kontroverzu kada je dozvolila da se o antisemitskom sadržaju razgovara u jednoj od njenih čet soba. U prošlosti je takođe omogućavao korisnicima da otvoreno maltretiraju NYT reportera. Twelv, svojevrsna alternativa Instagramu, odbacuje koncept like dugmeta i sve druge funkcije koje sada preopterećuju Instagram, koji je nekada bio samo mreža za razmenu fotografija. Ali, nažalost, to takođe znači da ne postoji jednostavan način za pronalaženje i praćenje zanimljivih korisnika ili trendova na Twelv-u.

Telepath je zanimljiv koncept – teži stvaranju platforme bez govora mržnje na kojoj se lažne vesti ne mogu distribuirati. Nijedna društvena mreža do danas nije uspela da postigne ono što Telepath tvrdi da će moći da uradi u smislu moderiranja sadržaja. Njene ambicije su optimistične, a kako je mreža i dalje u privatnoj beta verziji, one još uvek nisu testirane u većoj razmeri. Sam startup, koji su osnovali bivši zaposlenici Quore, potpomognut je sa in seed funding, koje predvodi First Round Capital (Josh Kopelman). Među ostalima su i Unusual Ventures (Andy Johns), Slow Ventures (Sam Lessin), i anonimni donatori.

Kada govorimo o Telepath-u, jasno je da su osnivači nostalgični za ranim danima web-a – „Imao sam mnogo koristi od upoznavanja ljudi putem interneta, stvaranja odnosa i razgovora”, kaže Richard Henry, Telepath CEO. „Ali Internet jednostavno nije zabavan na način na koji je nekada bio zabavan.“ Anonimnost koju nude mreže poput Reddita i Twitter-a ljudima otežava uspostavljanje stvarnih veza. Telepath, sa fokusom na razgovore, ima za cilj da to promeni.

Da biste započeli sa radom na Telepath-u, možete da se registrujete sa svojim brojem mobilnog telefona i imenom, da pronađete i pratite druge korisnike, slično Twitter-u, a zatim se pridružite zajednicama zasnovanim na interesima kao na Redditu. Dok čitate postove i posećujete zajednice, možete da stavite “Thumbs Up” na sadržaj koji vam se dopada, da downvote ono što vam se ne sviđa, da odgovorite, isključite zvuk, blokirate i da koristite @usernames da biste nekoga označili.

Još jedan zanimljiv detalj – sve na Telepath-u nestaje nakon 30 dana. Niko neće kopati po vašim postovima od pre jedne decenije da bi vas postideo u sadašnjosti. Korisnici koji se pridruže Telepatu moraju se složiti da budu „ljubazni“, što je pravilo broj jedan. Takođe ne smeju napadati jedni druge na osnovu identiteta niti uznemiravati druge. Moraju da koriste pravo ime (ili svoje omiljeno ime, ako su transrodne osobe. „Lažne vesti“ su zabranjene. Iako Telepath ima samo 4.000 korisnika u beta verziji, tim za moderaciju od dve osobe već ima zadatak da moderira postove iz hiljade sadržaja koji se svakodnevno dele. Kada korisnik prekrši pravila, moderatori ga mogu prvo upozoriti na kršenje i mogu zahtevati da ukloni ili uredi određeni post. Niko nije kažnjen zbog greške ili nepoznavanja pravila – prvo im se pruža šansa da to poprave.

Tamo gde je Telepath strožiji, to su namerni i flagrantni prekršaji ili oni gde postoji obrazac lošeg ponašanja. Pored toga, za razliku od Facebooka i Twittera – platformi koje ponekad izgledaju zatečene virusnim trendovima kojima je potrebno moderiranje – Telepath namerava da ništa ne postane viralno na svojoj platformi, a da to prvo nije video ljudski moderator, kaže kompanija. Telepath ostaje u zatvorenoj beta verziji na neodređeno vreme, što znači da vam treba pozivnica da se pridružite.

