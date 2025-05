Nova era NAS uređaja: Zašto Synology zatvara krug i oslanja se na sopstveni ekosistem

U svetu u kojem su podaci najvredniji resurs, sve više kompanija oslanja se na lokalna rešenja za skladištenje i zaštitu podataka, kao dopunu ili alternativu cloud servisima.

Synology, jedan od lidera u ovoj oblasti, upravo je predstavio novi NAS model – DiskStation DS925+, koji donosi odlične performanse u kompaktnom formatu. Ali ono što je možda još važnije od samog hardvera jeste smer u kojem kompanija ide: zatvaranje kruga kroz sopstveni, sveobuhvatni ekosistem.

Više nije samo „kutija sa diskovima“

DS925+ nije samo sledeći NAS uređaj u nizu – on je odraz nove strategije kompanije. Uređaj dolazi s dvostrukim 2,5 GbE portovima i mogućnošću ugradnje NVMe SSD-ova kao cache ili čak kao primarni all-flash storage pool. U prevodu: brzina i odziv sistema mogu se znatno unaprediti i bez komplikovanih konfiguracija.

Performanse u brojkama govore same za sebe: 146 odsto brži SMB download, 150 odsto brži write u poređenju s prethodnim generacijama. Uređaj podržava i proširenje do devet diskova preko DX525 jedinice, što ga čini pogodnim za male firme koje brzo rastu.

Ekosistem kao strategija

Ono što je možda tiše saopšteno, ali jednako važno za IT profesionalce i integratore, jeste da Synology sve više insistira na korišćenju sopstvenih hard-diskova. Od 2025. godine, svi novi modeli iz Plus serije (uključujući DS925+) optimizovani su isključivo za Synology diskove i treće strane koje su prošle validaciju. U praksi to znači: veća pouzdanost, bolje performanse, ali i jasnija granica kada je u pitanju podrška i garancija.

Kao rezultat, neke funkcije poput automatskih firmware nadogradnji, analiza trajanja diska i deduplikacije po volumenu biće dostupne samo ako se koriste Synology diskovi. Iako migracija diskova iz starijih NAS modela i dalje ostaje moguća, korišćenje „nepodržanih“ diskova nosi određena ograničenja.

Šta to znači za korisnike?

Za IT administratore, integratore i MSP partnere, ova promena donosi i prednosti i izazove. S jedne strane, jasno definisan ekosistem omogućava pouzdaniju implementaciju i lakšu dijagnostiku problema. S druge, zahteva pažljiviju nabavku i planiranje resursa – posebno za klijente koji već imaju diskove drugih proizvođača.

Za firme koje traže balans između lokalne infrastrukture i cloud servisa, DS925+ uz DiskStation Manager softver nudi opcije za sinhronizaciju s više lokacija, backup fizičkih i virtuelnih mašina, kao i video-nadzor. Ukratko, više nego dovoljno za većinu malih i srednjih biznisa.

Zašto i čemu ova promena?

DS925+ predstavlja logičan korak u evoluciji Synology uređaja – ne samo zbog hardverskog napretka već zbog strateške odluke da kontrolišu ceo lanac: od diska do softvera. I dok će neki korisnici ovu promenu dočekati s rezervom, za one koji žele stabilan, brz i bezbedan sistem – ovo je put kojim industrija očigledno ide.

Korisna adresa: https://sy.to/3hqut

