Nova funkcija na Google Play prodavnici sprečava slučajne kupovine 

Zamenjeno “tap” dugme gestom prevlačenja

Zaboravite na kupovinu jednim dodirom — Google Play Store je uveo novi gest prevlačenja za potvrdu kupovine, čime želi da spreči slučajne kupovine i osigura da zaista želite da nešto kupite.

Nakon što je najavljeno još u martovskom ažuriranju Play Services, nova funkcija je sada i zvanično aktivna. Umesto dosadašnjeg „Buy“ dugmeta na koje ste mogli da slučajno tapnete, sada se pojavljuje dugme u obliku kapsule sa kružnim klizačem koji morate prevući s leva na desno. Animirane strelice i lagano poskakivanje jasno ukazuju na to da je potrebno prevlačenje — bez greške.

Gde i kako funkcioniše?

Ova novina je dostupna širom Play prodavnice sa verzijom 46.5.19-31, i funkcioniše u svim vrstama digitalnih kupovina: aplikacije, igre, knjige, filmovi, čak i unutar aplikacija trećih strana kao što je Google TV.

Zahvaljujući ovoj promeni:

Više ne možete slučajno kupiti aplikaciju dodirom.

Potvrda se odvija u dva koraka: prvo prevlačenjem, a zatim (ako imate uključeno) lozinkom ili otiskom prsta.

Radi jednako za jednokratne kupovine i pretplate.

Zašto je ovo važno?

Ranije je bilo previše lako potrošiti novac slučajno, naročito kada su deca ili korisnici sa isključenim zaštitama kliknuli “buy” bez razmišljanja. Novi gest je Google-ov odgovor na taj problem — uvode dodatni trenutak za razmišljanje pre nego što se transakcija potvrdi.

Ukratko:

Ako u budućnosti budete nešto kupovali preko Google Play prodavnice, prevucite za potvrdu — “Swipe it like you mean it”. Ova promena čini kupovinu sigurnijom, a korisnicima pruža veću kontrolu nad troškovima.

Izvor: Androidcentral