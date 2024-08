Nova generacija enterprise cloud storage sistema

Nestec IT Solutions, jedan od vodećih IT distributera u Jadranskoj regiji, specijalizovan za rešenja namenjena pružaocima IT usluga (MSP-ova), i Impossible Cloud, pionir u decentralizovanom cloud storage-u, s uzbuđenjem najavljuju svoje strateško partnerstvo. Ova saradnja predstavlja značajan iskorak za sve pružaoce IT usluga koji žele primenom najnovijih cloud tehnologija da osiguraju bolje performanse i najviše sigurnosne standarde.

Partnerstvo koje postavlja nove standarde za pružaoce IT usluga

Kompanija Impossible Cloud je evropski proizvođač koji inovacijama i primenom novih tehnologija uvodi revoluciju na cloud tržište. „Kombinacijom Web3 tehnologije i decentralizovane arhitekture, Impossible Cloud pruža visoke performanse, neograničenu skalabilnost i najviši nivo sigurnosti pohranjenih podataka. Kada na to dodamo potpuno transparentno i fleksibilno licenciranje, bez skrivenih troškova, Impossible Cloud predstavlja idealno rešenje za sve pružaoce IT usluga,” kaže Siniša Vojtek, izvršni direktor kompanije Nestec IT Solutions (Nestec d.o.o.). Dr. Kai Wawrzinek, izvršni direktor kompanije Impossible Cloud, naglašava važnost partnerstva: „Naše partnerstvo s kompanijom Nestec IT Solutions predstavlja značajan korak napred, povećavajući našu sposobnost isporuke najnovijih cloud tehnologija. Snažna prisutnost Nesteca u Jadranskoj regiji, u kombinaciji s njihovom stručnošću u kibernetičkoj sigurnosti, nadzoru infrastrukture i IT dokumentaciji, omogućava nam pružanje sigurnih, moćnih i prilagođenih rešenja koja podstiču poslovni uspeh i osiguravaju kontinuitet poslovanja za naše klijente u raznim industrijama.”

Tehnička inovacija i jednostavna integracija: S3 kompatibilnost, geofencing i object lock

Strateško partnerstvo između kompanija Nestec IT Solutions i Impossible Cloud nudi napredna tehnička rešenja s besprekornom integracijom, omogućavajući partnerima da brzo i efikasno postanu cloud-ready. Ključne karakteristike Impossible Clouda uključuju S3 kompatibilnost, geofencing i object lock, pružajući ključne sigurnosne i kontrolne mehanizme za upravljanje podacima. Ove karakteristike su presudne za kompaniju koje podležu strogim regulativama zaštite podataka, osiguravajući pouzdano rukovanje podacima.

Transparentan i fleksibilan model naplate – fokus na pružaoce IT usluga

Jedna od glavnih prednosti Impossible Cloud platforme je kontrola i potpuna transparentnost troškova kroz Impossible Cloud Management Console. U saradnji sa kompanijom Nestec, kreirali smo model pretplate u potpunosti prilagođen pružaocima IT usluga u Jadranskoj regiji. „Našim partnerima je kontrola potrošnje, transparentnost naplate i fleksibilnost odabira modela pretplate od ključne važnosti. Sve ovo pronašli smo u Impossible Cloud platformi,” objašnjava Siniša Vojtek.

Ključne prednosti Impossible Cloud Storage platforme

Transparentno licenciranje: Bez skrivenih troškova (ingress, egress, API pozivi, obrisani podaci). Naplaćuje se samo korišćeni prostor, a klijenti mogu birati između mesečne i godišnje pretplate i definisati količinu prostora koja zadovoljava njihove potrebe. To im olakšava upravljanje budućim troškovima, što je posebno korisno za male i srednje kompanije (SMB).

Bez skrivenih troškova (ingress, egress, API pozivi, obrisani podaci). Naplaćuje se samo korišćeni prostor, a klijenti mogu birati između mesečne i godišnje pretplate i definisati količinu prostora koja zadovoljava njihove potrebe. To im olakšava upravljanje budućim troškovima, što je posebno korisno za male i srednje kompanije (SMB). Automatizovani izveštaji: Sistem pruža detaljne i automatizovane izveštaje o potrošnji, što omogućava precizno praćenje i efektivno upravljanje cloud resursima.

Sistem pruža detaljne i automatizovane izveštaje o potrošnji, što omogućava precizno praćenje i efektivno upravljanje cloud resursima. Brza implementacija: Zahvaljujući jednostavnoj i intuitivnoj konzoli za upravljanje, novi korisnici mogu biti uvedeni u cloud okruženje brže i efektivnije, bez potrebe za kompleksnim obukama. Upravo ova jednostavnost i transparentnost, usmerena ka lakšem i boljem razumevanju cloud tehnologija, glavne su misije Nesteca i Impossible Clouda.

Zahvaljujući jednostavnoj i intuitivnoj konzoli za upravljanje, novi korisnici mogu biti uvedeni u cloud okruženje brže i efektivnije, bez potrebe za kompleksnim obukama. Upravo ova jednostavnost i transparentnost, usmerena ka lakšem i boljem razumevanju cloud tehnologija, glavne su misije Nesteca i Impossible Clouda. Integracija s vodećim proizvođačima: Impossible cloud nudi jednostavnu integraciju s vodećim proizvođačima rešenja za sigurnosnu pohranu podataka kao što su Veeam, Acronis, Nakivo, Veritas, Comet i Hycu.

Više informacije o Impossible Cloud platformi možete pronaći na: www.nestec.hr/impossible_cloud

Podelite s prijateljima

Tweet