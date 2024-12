Nova Google ćaskanja

Google Chat pokreće ćaskanja, dodatak koji pokreće Google Meet koji vam omogućava da započnete brzi razgovor sa svojim kolegama. Google je rekao da će dodati druženja u Google ćaskanje u pregledu korisnika pre više od godinu dana, ali od tada nismo čuli za to. Kompanija kaže da je ova funkcija počela da se primenjuje i da bi trebalo da stigne do svih korisnika Workspace-a do 6. januara.

Kao što smo primetili prošle godine, ovo je ista funkcija kao Slack’s Huddles, koristeći isto ime. Ovih dana nema mnogo razlika između različitih kancelarijskih paketa, ali ovo zaista ide dalje.

Da biste to pokrenuli, jednostavno kliknite na padajući meni na vrhu ćaskanja i izaberite „Započni druženje“. To će otvoriti pozivnicu za audio poziv koju možete da pretvorite u video ćaskanje u stilu Google Meet-a, zajedno sa mogućnošću deljenja ekrana „za potpunije iskustvo sastanka dok obavljate više zadataka u Ćaskanju“.

Od prošlogodišnjeg velikog ponovnog pokretanja, kompanija je uvela neke druge funkcije za ćaskanje, kao što su rezimei veštačke inteligencije koju pokreće Gemini, mogućnost odgovaranja ili označavanja saradnika i funkcija snimanja glasa. Mislim da bih voleo da se družim pre većine njih, ali bolje ika

Izvor: TheVerge

