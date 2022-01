Nova Google-ova alatka – „Self Share“

Svi smo već u nekom trenutku morali da pošaljemo fajl sa telefona na laptop ili obrnuto, I to i dalje može biti iznenađujuće nezgodan proces čak i 2022.

Slanje fajlova na sopstvene uređaje je i dalje nespretno u 2022

Dok će većina nas pribegavati slanju emailom ili otpremanjem fajla u skladište u cloudu, Google očigledno radi na tome da proces slanja fajla bude lak i intuitivan. Kompanija je nedavno lansirala Nearby Share na ChromeOS-u i Androidu kao konkurentu Apple-ovom AirDrop-u, omogućavajući vam da lako šaljete fajl na obližnje uređaje.

Chromium Gerrit je nedavno pokrenuo eksperimentalni flag u Chrome-u pod nazivom „Self Share“. Kada se flag omogući, trebalo bi da vidite novu opciju „Send to your devices“ u meniju za deljenje. Kao i Nearby Share, Chrome OS bi teoretski izabrao najbolji način za slanje fajla (bilo da je to Wi-Fi, Bluetooth, itd.) tako da stigne što je brže moguće. Ova funkcija stiže za ljude na kanalu za razvoj Canary, tako da će proći neko vreme dok joj redovni korisnici ne budu imali pristup, ali je ipak dobrodošao dodatak.

Iako se ova funkcija pokreće za Chrome OS, nije teško zamisliti da Google želi da proširi funkciju na druge uređaje. Na CES 2022, kompanija je objavila da donosi Nearby Share u Windows, tako da je razumno pretpostaviti da bi Google želeo da ponudi sličnu funkcionalnost i za samodeljenje.

Izvor: Thenextweb

