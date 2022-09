Nova Grandstream Wi-Fi 6 rešenja

Grandstream Inc. (Boston, USA) je jedna od vodećih kompanija u oblasti VoIP tehnologije, WiFi rešenja, video konferensinga i kolaboracije, kontrole pristupa i sigurnosti.

Najnovija Grandstream GWN7664 serija Wi-Fi6 AP-a nudi dual-band 4×4:4 MUMIMO DL/UL OFDMA modulaciju, mogućnost kreiranja MESH mreže i inovativni dizajn internih omni antena. Ovo obezbeđuje vrlo stabilne konekcije do 750 istovremenih WiFi klijenata, odlične anti-interference i roaming karakteristike, proširenu oblast pokrivanja signalom do 175m u objektima i do 300m u spoljašnjoj sredini i maksimalni WiFi protok od 3.5Gb/s. Poseduju dva Ethernet porta od 1GbE i 2.5GbE uz podržano PoE napajanje. Osim što može funkcionisati kao samostalni AP uređaj, GWN7664 ima ugrađen hardverski kontroler pomoću koga može nadgledati do 50 susednih GWN uređaja, podržan je na besplatnoj Grandstream GWN.Cloud platformi bez ograničenja broja upravljanih pristupnih tačaka, kao i u GWN Manager on-site NMS sofveru.

GWN7664 uređaji podržavaju do 32 SSID kanala, beamforming, captive portal, ograničavanje broja korisnika, vremena na mreži i protoka, QoS, crne liste i kao takvi su pravi izbor za implementacije sa velikim brojem klijenata na malom prostoru, za velike open-space poslovne prostore, hotelske komplekse, bolnice, obrazovne kampuse, šoping i kongresne centre, sportske hale i stadione.



Dostupni su indoor GWN7664 (8 ugrađenih internih omni antena, plafonska montaža) i outdoor IP66 model GWN7664LR (4 dual-band podesive i detatchable omni štap antene, 300m oblast pokrivanja).

