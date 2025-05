Nova kineska misija istražuje misteriozne stvari u svemiru

Kineska letelica, napravljena da sakupi uzorke sa neistraženog asteroida i vrati ih na Zemlju, uspešno je lansirana 28. maja. Nakon što završi ovu misiju očekuju je i druge misteriozne destinacije.

U pitanju je misija Tianwen-2, a letelica je lansirana uz pomoć rakete Long March 3B. Usledila je nakon misije Tianwen-1, u okviru koje se prva kineska letelica spustila na Mars 2021. godine. Letelica Tianwen-2 je nakon lansiranja uspešno rasklopila solarne ploče u obliku ventilatora, pa je time započela putovanje koje će potrajati celu deceniju.

Misija ima čak dva cilja. Prvi je asteroid koji je dobio ime 469219 Kamoʻoalewa, ili 2016 HO3. Meri 40 do 100 metara u prečniku, a planirano je da letelica pokupi uzorke koji bi 2027. godine trebalo da stignu na Zemlju. Nakon što oslobodi uzorke Tianwen-2 će promeniti kurs, da bi krenula ka objektu koji liči na kometu i nalazi se negde između Marsa i Jupitera.

Budući da Sjedinjene Američke Države, Japan, pa i Evropska svemirska agencija prednjače kada su ovakve misije u pitanju, Tianwen-2 ima dva cilja u jednoj misiji. Suština ipak nije samo u utrkivanju – pretpostavlja se da se asteroid 2016 HO3 davno odvojio od Meseca, a uzorci bi trebalo da potvrde ili opovrgnu tu hipotezu.

Sve do skoro su kineske misije bile usmerene ka Mesecu, a i dalje je to u centru pažnje – planirano je da ljudska posada do Zemljinog satelita stigne već 2030. godine. Misija Tianwen-1 je korak dublje, budući da je Kina postala druga Zemlja koja je svoju misiju uspešno spustila na Crvenu planetu.

Sledeća misija koja kreće ka Marsu je Tianwen-3. Planirana je za 2028. godinu i mogli bi da postane prva misija koja će na Zemlju doneti besprekorne uzorke s ove lokacije. Ali prvo da vidimo šta kriju neistraženi asteroid i misteriozna kometa (ili neko telo koje liči na kometu).

