Nova, korisna Android opcija

Kada govorimo o istaknutim Android podešavanjima – posebno novim – uglavnom mislimo na one upečatljive funkcije.

Skriveno podešavanje koje će vam olakšati prelazak na novi telefon

Na primer, proširene opcije režima Ne uznemiravaj uvedene sa Androidom 16 ili nove mogućnosti na Pixel 10 uređajima. Međutim, ponekad se pojavi neupadljiva, gotovo skrivena opcija koja rešava problem na koji se svi kad-tad naiđemo. Upravo takvo otkriće pojavilo se u određenim Android okruženjima – tiho, bez pompe, ali sa velikim potencijalom da olakša život korisnicima.

Najveća glavobolja: prenos poruka

Prelazak na novi Android telefon poslednjih godina postao je daleko lakši. Nekada je to bio mukotrpan proces, ali danas Google nudi različite sisteme za bekap i prenos podataka. Fotografije, aplikacije i podešavanja uglavnom se prenose bez problema. Ali postoji jedna izuzetno uporna iznimka – poruke. Migracija SMS i RCS razgovora sa starog na novi telefon često ne ide glatko. Nekad se prenesu nepotpuno, nekad uopšte ne. A ako uređaj nije odmah u potpunosti podešen (na primer, SIM kartica nije odmah prebačena), korisnik kasnije poželi da ponovo prenese poruke – što je do sada bio veliki problem. Opcije su bile ograničene: ili korišćenje trećih aplikacija poput SMS Backup & Restore (koja ne podržava RCS i zahteva tehničko znanje), ili kompletan fabrički reset novog uređaja da bi se proces prenosa ponovo pokrenuo – što je prava noćna mora.

Nova opcija: Android Switch

Upravo tu stupa na scenu novo podešavanje, primećeno na Pixel 10 telefonima. U podešavanjima postoje dva odeljka za bekap – klasični „Backup“ u okviru sistema i dodatni deo nazvan „Back Up Or Copy Data“.

U tom drugom meniju nalazi se nova opcija: „Copy data using Android Switch“. Kada se aktivira, otvara se mogućnost da se ponovo prenese deo ili svi podaci sa starog uređaja – bez resetovanja i bez eksternih alata. Proces je jednostavan: skeniranje QR koda na starom telefonu, odabir tipova podataka (npr. samo poruke) i pokretanje prenosa. Podaci se spajaju sa postojećim sadržajem na novom telefonu, što znači da ništa već prisutno neće biti obrisano ili prepisano. Dodaje se samo ono što nedostaje. Za nekoliko minuta, razgovori su ponovo tu – svežije i kompletnije nego pre.

Dostupnost i širi značaj

Važno je pitanje: da li je ovo ekskluziva za Pixel 10, ili nova Android funkcija uopšte? Naziv „Android Switch“ daje naslutiti da nije reč o Pixel-specifičnoj opciji. To je Google-ov univerzalni sistem za prenos podataka, koji radi i između Android uređaja različitih proizvođača, pa čak i sa iPhone-a. Testiranje na starijim Pixel modelima pokazalo je da se ista opcija pojavljuje nakon ažuriranja aplikacije Android Switch preko Play prodavnice – iako se još uvek ne vidi u glavnim podešavanjima, već samo unutar same aplikacije. Na Samsung Galaxy telefonima aplikacija je takođe prisutna, ali trenutno vraća poruku da opcija ponovnog prenosa posle inicijalnog podešavanja nije dostupna. To sugeriše da će integracija zavisiti i od drugih proizvođača, dok je na Google-ovim uređajima očigledno prioritet.

Korak ka lakšem prelasku

Iako još uvek nije jasno da li će ova funkcija postati univerzalno dostupna svim Android korisnicima, već sada se vidi njena vrednost. Umesto komplikovanih rešenja i resetovanja, korisnici konačno dobijaju jednostavan način da ponovo prebace poruke i druge podatke sa starog na novi telefon, kad god im to zatreba.

Ovo je mali, ali izuzetno praktičan korak koji pokazuje da Google vodi računa o realnim potrebama korisnika. Ako funkcija zaživi šire u Android ekosistemu, prelazak na novi uređaj postaće još jednostavniji i bezbolniji.

Izvor: Computerworld