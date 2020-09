Nova LoL spin-off kartaška igra

Niko od igrača i fanova nije očekivao da bi sledeće League of Legends proširenje moglo da bude društvena igra koja se zove Tellstones. Ovo nije prvi napor programera Riota u stvaranju kartaških igara – prvi pokušaj bio je Mechs vs. Minions iz 2016. godine. Međutim, ono što Tellstones čini zanimljivim je to što je igra smeštena u ekspanzivno fantastično carstvo franšize. Ideja autora je da ova kartaška igra postane središnji deo LoL kulture i istorije, kao što šah ili mankala imaju drevne korene u našem svetu.

Tellstones – igra o strategiji i podmetanju

Za sada još uvek ne postoji više detalja o tome kako igra funkcioniše, osim onoga što smo mogli da saznamo kroz trailer. Čini se da je Tellstones igra o strategiji i podmetanju, gde igrači moraju da pamte redosled žetona i takođe prevare protivnika da zaboravi isti. To je daleko drugačije od prethodne društvene igre Riota, koja je bila ogromna i složena stvar. Ova društvena igra zamišljena je kao drevna igra, vrsta stvari koju bi ljudi nosili sa sobom, spremni da je igraju kad god je to potrebno.

Interesantno, pri stvaranju igre došlo se do jednog veoma zanimljivog problema – kako napraviti novu igru za koju treba pomisliti da je prastara? Tim iz Riota se pobrinuo da sve bude visokokvalitetno, vrste predmeta koji mogu dugo trajati. Naravno, to uključuje i metalnu graviranu futrolu u kojoj će sve stati. Jedino što nam preostaje jeste da probamo Tellstones i počnemo da je posmatramo kao otelotvorenje League of Legends carstva i subkulture.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet