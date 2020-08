Nova Netflix ekstenzija: Gledajte film uz scenario

Scenario je temelj svakog filma, te predstavlja dragocen uvid u pozadine omiljenih priča. Streaming servisi nude titlove, ali ne i kompletan uvid u dijaloge i ostale elemente scenarija. Upravo je zbog toga jedan programer i ljubitelj filmova smislio način za gledanje filmova rame uz rame sa kompletnim dijalozima.

U pitanju je ScreenplaySubs koji je kreirao Egan Bisma, a radi se o ekstenziji za Chrome i Firefox koju korisnici mogu da preuzmu, te je primene na Netflix platformi. Lista filmova se konstantno uvećava,a za sada su dotupni The Social Network, Spider-Man: Into the Spiderverse, Marriage Story, The Irishman, Zodiac i Silver Linings Playbook.

Kreator tvrdi da se uz pomoć ove ekstenzije kompletira iskustvo, te se gledaocima omogućava da bolje razumeju svoje omiljene filmove.

Izvor: The Film Stage

