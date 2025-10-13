Nova opcija otkriva kako Google Translate zapravo „razmišlja“

Aplikacija Google Translate već gotovo dve decenije predstavlja nezaobilazno oruđe svakog ljubitelja putovanja u strane zemlje – od kada je pokrenuta 2006. godine pomaže u boljem sporazumevanju. Google tvrdi da danas prevodi bilion reči mesečno.

Preciznost u ovoj priči nikada nije bila jača strana — u proteklih 20 godina Google Translate je iznedrio čitavu kolekciju urnebesnih prevodilačkih grešaka, koje su postale materijal za bezbrojne skečeve. Međutim, bez obzira na to da li prevod pogađa suštinu ili ne, aplikacija nikada nije mogla da „objasni“ kako je došla do određenog prevoda — sve do sada.

Kako prenosi Android Authority, u Android verziji aplikacije testira se eksperimentalna funkcija koja dodaje dugme „Understand“ (Razumem) na dnu ekrana. Pomoću Gemini AI sistema, ova novina otkriva tok „razmišljanja“ aplikacije. I to bez ulepšavanja – čak i kada je unos korisnika nejasan ili nespretan.

Pored novog dugmeta „Understand“ se pojavljuje i drugo — „Ask“ (Pitaj), koje predlaže dodatna pitanja korisniku i pomaže u učenju jezika. Aplikacija može, na primer, da upotrebi prevedenu frazu u rečenici ili da objasni da li je u pitanju formalni ili neformalni izraz. Drugim rečima, Google Translate bi uskoro mogao da pruži kontekst koji svaki nastavnik jezika smatra ključnim za pravo razumevanje.

Ove dve eksperimentalne AI opcije još nisu zvanično potvrđene, a trenutno zamenjuju staru opciju „Ask a follow-up“, koja je bila dostupna Android korisnicima. iOS verzija je još uvek nema, pa će korisnici iPhone-a verovatno morati da sačekaju.

Dodavanje više „razumevanja“ u Google Translate uklapa se u planove kompanije da aplikaciju učini boljim alatom za učenje. Google je tako nedavno najavio jezičke vežbe u stilu Duolinga, koje se testiraju u beta verziji na Androidu i iOS-u — za sada samo za korisnike koji govore engleski, a žele da nauče španski.