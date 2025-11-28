Nova QNAP QSW 3000 serije  delimično upravljivih svičeva – efikasna nadogradnja na izuzetno brzu mrežu

QSW-L3205-1C4T: Mala investicija, veliki efekat. Objedinite protok da biste poboljšali performanse pri radu sa podacima i pravljenu rezervnih kopija.

QNAP je nedavno predstavio QSW-L3205-1C4T, novi 5-portni full 10GbE Multi-Gig/Fiber delimično upravljivi svič. Sa četiri 10GbE Multi-Gig RJ45 porta i jednim 10GbE SFP+/RJ45 kombinovanim portom, QSW-L3205-1C4T maksimalno povećava mrežne performanse uz minimalne troškove, što ga čini najekonomičnijim izborom za male studije i kreatore koji prelaze sa neupravljivih na delimično upravljive svičeve.

„Najveći problem malih studija je kada se zadaci obrade materijala i pravljenje rezervnih kopija međusobno usporavaju,“ rekao je Ronald Hsu, menadžer proizvoda u QNAP-u, dodajući: „Sa predstavljanjem našeg drugog delimično upravljivog sviča, modela QSW-L3205-1C4T, nudimo kompaktno i isplativo rešenje sa manje portova koje i dalje zadovoljava realne potrebe. Ne samo da efikasno objedinjuje propusni opseg, već koristi VLAN i QoS za segmentaciju različitih tokova rada i postavljanje prioriteta — obezbeđujući neometano uređivanje podataka i pouzdanije pravljenje rezervne kopije. Mali svič može da pruži veoma efikasno i stabilno mrežno iskustvo.“

Ključne karakteristike QSW-L3205-1C4T sviča:

Ključne karakteristike QSW-L3205-1C4T sviča:

Puna 10GbE brzina prenosa: Pet punih 10GbE portova sa ukupnim kapacitetom 100Gbps. Četiri RJ45 porta podržavaju Multi-Gigabit NBASE-T (10G/5G/2.5G/1G/100M), pružajući stabilne 10GbE performanse uz Cat 6a (ili bolje) kablove — idealno za zadatke sa velikim protokom podataka poput obrade video i bekapovanja.

Fleksibilni kombo portovi: 1x SFP+/RJ45 kombo port, sa SFP+ portovima kompatibilnim unazad sa 1G SFP modulima. Jednostavno povezivanje fiber i bakarnom konekcijom u različitim okruženjima i produženim uplink-ovima.

LACP: Objedinjavanje do 20Gbps protoka, idealno kada se koristi sa QNAP NAS-om za Port Trunking ili SMB Multichannel, značajno poboljšavajući performanse bekapa i prenosa podataka.

QoS: Pre-optimizovan za VoIP, striming i bekap scenarije. Jednostavan za konfiguraciju, što ubrzava i pojednostavljuje implementaciju.

VLAN za sigurnu segmentaciju: Brzo podešavanje VLAN-a putem QSS-a radi izolacije saobraćaja i poboljšanja mrežne bezbednosti uz minimalnu konfiguraciju.

Podrška za Jumbo Frame: Podržava Jumbo Frame do 12K bajtova — više od sličnih modela — poboljšavajući transfer velikih fajlova sa NAS-a i stabilnost.

IGMP Snooping za bolji multicast: Efikasno upravlja multi-stream saobraćajem između NAS-a i NVR-a, obezbeđujući dobre performanse, kako za za video nadzor, tako i za reprodukciju medija.

QNAP Switch System (QSS) sa Qfinder Pro: Jednostavno otkrivanje, konfiguracija i upravljanje QSW-L3205-1C4T. Podržava online ažuriranja firmvera za održavanje bez napora.

Dizajn bez ventilatora: Kompaktan dizajn sa efikasnim pasivnim hlađenjem. S obzirom da nema ventilatore, veoma je tih u radu, što ga čini idealnim za postavljanje na kancelarijske stolove ili u kreativne radne prostore, a sve to uz održavanje stabilnosti i prijatnog okruženja.

Saznajte više o QNAP upravljivim/neupravljivim svičevima na: https://www.qnap.com/go/product/compare-switches

Za više informacija i pregled celog QNAP portfolija, posetite: www.qnap.com