Nova tehnologija magneta na nivou molekula mogla bi da omogući hard diskove sa 100 puta većim kapacitetom 

Dovoljno za pola miliona TikTok videa na disku veličine poštanske marke

Upravo to obećava nova tehnologija zasnovana na jednomolekulskim magnetima, koju su razvili naučnici sa Univerziteta u Mančesteru i Australijskog nacionalnog univerziteta (ANU). Otkriće, objavljeno u časopisu Nature, moglo bi da omogući 100 puta veći kapacitet skladištenja u poređenju sa današnjim tehnologijama.

Za razliku od današnjih hard diskova, koji skladište podatke tako što magnetizuju mikroskopske oblasti sastavljene od velikog broja atoma koji rade zajedno, jednomolekulski magneti (single-molecule magnets) mogu da čuvaju informacije na nivou pojedinačnih molekula. To otvara vrata izuzetno gustoj memoriji, što je do sada bilo tehnički neizvodljivo zbog ekstremno niskih temperatura koje su ovim magnetima potrebne za rad.

Međutim, nova vrsta molekula rešava ovaj problem. Ovi magneti zadržavaju memoriju na 100 Kelvina, što je oko -173°C, dok je prethodni rekord bio 80 Kelvina (-193°C). Iako su ove temperature i dalje vrlo niske, 100 K je iznad tačke ključanja azota (77 K), što znači da se kao rashladno sredstvo može koristiti tečni azot, koji je lako dostupan i već u upotrebi u industrijskim centrima za podatke.

Dakle, iako još nećete zameniti svoj SSD ovakvom memorijom, tehnologija sada postaje izvodljiva za upotrebu u data centrima, gde bi mogla drastično povećati gustinu i ukupni kapacitet skladištenja. Prema rečima profesora Nikolasa Čiltona sa ANU, nova molekula može dovesti do tehnologije koja skladišti do tri terabajta po kvadratnom centimetru. To bi bilo kao da 40.000 kopija albuma The Dark Side of the Moon stane na disk veličine poštanske marke — ili oko 500.000 TikTok videa.

Struktura molekula je ključna. Novi magnet koristi redak element disprozijum, koji se nalazi između dva atoma azota, raspoređenih gotovo u pravoj liniji. Do sada bi ovaj raspored bio nestabilan, ali naučnici su upotrebili alken kao molekulski klin, koji stabilizuje strukturu i drži je pravolinijskom.

Ovaj molekul će, prema naučnicima, poslužiti kao osnova za dalje unapređenje, sa ciljem razvoja još boljih molekulskih magneta koji će moći da funkcionišu na višim temperaturama i tako postanu pogodniji za široku primenu.

Izvor: Tomshardware