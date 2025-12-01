Nova Vine era počinje: 6-sekundni video klipovi, minimalno AI-sadržaja

Vine, legendarna aplikacija koja je pre više od decenije oblikovala kratki video format, zvanično se vraća — ali u verziji koja se svesno distancira od dominacije veštačke inteligencije. Novi Vine želi da vrati autentičnost, spontanost i humor koji su platformu nekada učinili kulturnim fenomenom, i to insistiranjem na „ljudskoj kreativnosti“.

Povratak korenima uz jasnu poruku: bez AI generisanja

Dok današnje platforme sve više zavise od generativne veštačke inteligencije, novi Vine — sada pod nazivom diVine — zauzima potpuno suprotan stav. Tim koji vodi Jack Dorsey, zajedno sa bivšim Vine osnivačem Domom Hofmannom, odlučio je da zabrani AI generisanje videa, slika i glasova unutar same aplikacije.

Cilj je da se zadrži ono što je Vine činilo posebnim od prvog dana: autentični trenuci, humor bez filtera i kreativnost koja dolazi direktno od ljudi. Ovime se diVine pozicionira kao platforma koja se suprotstavlja trendu algoritmizovanog, generisanog sadržaja i želi da postane utočište za stvaraoce koji veruju da je ljudska spontanost nezamenljiva.

Kako izgleda povratak aplikacije koja je oblikovala internet kulturu

Novi Vine zadržava prepoznatljivi format — kratki, šestoskundni video snimci — ali dobija savremen dizajn i bolje alate za montažu i objavu. Platforma takođe uvodi jasna pravila moderacije kako bi se suzbio AI-spam koji trenutno preplavljuje mnoge društvene mreže.

Zanimljivo je što diVine pokušava da uhvati nostalgiju originalnog Vine-a, ali i da ponudi nešto sveže: prostor za brze skečeve, mikro-priče i autentične trenutke koji su nekada viralno osvajali internet bez potrebe za deepfake-ovima ili generisanim likovima.

Izazovi u eri TikToka i AI-dominacije

Nije tajna da je tržište kratkog video sadržaja danas daleko zasićenije nego 2013. godine. TikTok, YouTube Shorts i Instagram Reels drže ogromnu publiku. Ali diVine računa na umor korisnika od hiper-proizvedenog sadržaja i sve prisutnijeg AI-generisanja.

Ako platforma uspe da privuče kreatore koji žele da pokažu „pravi sebe“, mogla bi zauzeti jedinstveno mesto na tržištu: kao mreža koja neguje analogni šarm u digitalnom svetu.

U svakom slučaju, povratak Vine-a (ili diVine-a) pokazuje da u dobu AI-sadržaja i dalje postoji glad za nečim iskreno ljudskim. A ako je istorija ikakav pokazatelj — šest sekundi je i dalje dovoljno da osvoji internet.

