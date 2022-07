Nova Witcher igra za ljubitelje franšize

Nova Witcher igra je izašla 7. jula, ali se ne radi o The Witcher 4. Na taj naslov će se sačekati bar još par godina, a do tada je tu The Witcher 3: Wild Hunt, te novi Gwent: Rogue Mage.

U pitanju je ekspanzija igre s kartama Gwent, ali je dostupna i samostalno, te ne zahteva nikakvo prethodno znanje, mada je iskustvo uvek dobrodošlo. Pre par sati se pojavio i trejler, pa zainteresovani mogu da čuju o čemu se radi. Vekovima pre nego što se pojavio Gerald, omiljeni witcher svih koji prate ovu priču, svetom su harala brojna čudovišta. Ljudi su bili primorani da uzvrate napade, a kako ih monstrumi ne bi zauvek izbrisali.

Gwent: Rogue Mage košta 9,99 dolara, a za dodatnih 10 može da se kupi premijum verzija u kojoj ima još više karata, skinova i drugih delova opreme.

Izvor: Comic Book

Podelite s prijateljima

Tweet