Nove besplatne igre: Moto-trke i simulacija hitne pomoći

Epic Games Store svake nedelje poklanja video igre, a sada su to 112 Operator i Road Redemption. Zainteresovani mogu besplatno da ih preuzmu sve do 14. avgusta u 17 časova, kada nas očekuje neki novi naslov (možda i više).

112 Operator je simulacija call centra u koji pristižu hitni pozivi iz gradova širom sveta. Igrač ima zadatak da se javi i brzo reaguje, a kako bi hitna pomoć stigla na vreme. Usput rešava teške situacije, poput onih do kojih dolazi zbog loših vremenskih uslova i gužvi u saobraćaju. Poseban izazov su svakojake prirodne katastrofe, a cilj je jedan: da građani ostanu živi i zdravi, i da operator iz dana u dan postaje sve bolji u svom poslu.

Road Redemption je nešto sasvim drugo – igra u kojoj igrač upravlja bajkerskom bandom. Cela grupa kreće na epsko putovanje puno besa koji je tipičan za učesnike u saobraćaju. Okršaji su ipak više od sitnih čarki, budući da su članovi bande naoružani i ne ustručavaju se da to iskoriste. Ova akciona trkačka igra je inspirisana naslovima poput Road Rash i Motorstorm, a cilj je jednostavan – da se po svaku cenu dođe do novca, bilo pobedom u trci, ili pljačkom.

Oni koji vole uzbuđenja i brutalne trke će se sigurno obradovati, a sjajne ocene obećavaju nezaboravno iskustvo. Epic garantuje zabavu, pa su igre potpuno besplatne – 112 Operator inače košta oko 21 evro, a Road Redemption oko 17 evra.