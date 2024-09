Nove prevare: Kad u mejlu piše da vas partner vara

Nova prevara cilja one koji su skloni monogamiji, a funkcioniše tako što putem lažnog mejla žrtvu obaveštava da je partner/ka vara. U poruci su i linkovi na kojima su navodno dokazi. Kad klikne na njih meta dobija više od uverenja da se ljubomora ne isplati.

U prevarama ovakvog tipa prevaranti obično tvrde da su hakovali računar žrtve i došli do osetljivih snimaka. Traže između 500 i pet hiljada dočara da materijal ne proslede porodici, prijateljima i kolegama. Radi se o videima na kojima se vidi žrtva u ljubavnom zanosu, a uprkos tome što sve izgleda naivno, ovaj tip prevare spada među najunosnije.

Zovu ih i „sextortion“ mejlovima, a pojavili su se 2018. godine. Prema istraživanjima su već nakon nedelju dana doneli zaradu od preko 50 hiljada dolara. Kriminalci su od tada napravili razne varijante na ovu temu, a pre tri nedelje se pojavila i jedna koja se kune u neverstvo partnerki i partnera. Na Reddit-u su se pojavila brojna svedočanstva, a mnogi kažu da mejlovi stižu sa adrese community@3bigs.com.

Evo na šta bi trebalo da obratite pažnju:

U mejlovima se tvrdi da je pošiljalac hakovao kompjuter nevernog partnera/ke i došao do kompromitujućih snimaka koje šalje kao dokaz o prevari. Ono što je žrtve najviše zabrinulo je to što su napadači koristili i imena i nadimke koje ne upotrebljavaju online (nadimke, srednja imena, devojačka prezimena). Još uvek nije jasno odakle informacije dolaze, ali sve ukazuje na web sajt za planiranje venčanja – The Knot.

Sextortion prevare su postale toliko popularne, da većina žrtava odmah prepozna o čemu se radi. Uprkos tome laž ipak uznemirava mnoge koji dobiju ovakve poruke, a sasvim je sigurno da će napadači naći i nove načine da zarade na emocijama i strahovima svojih meta.

Podelite s prijateljima

Tweet