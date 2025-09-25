Nove prevare: Kriminalci ucenjuju male biznise ocenama  na Google-u

Vlasnici malih biznisa su postali meta prevaranata koji preplavljuju Google Maps i druge sajtove lažnim recenzijama, a zatim ucenjuju vlasnike nudeći im da uklone loše recenzije za određenu sumu novca.

Prema izveštaju New York Times-a, Natalija Pajper, vlasnica malog biznisa iz Los Anđelesa, je ispričala kako je ovog leta dobila WhatsApp poruku s broja iz Pakistana. U njoj je stajalo upozorenje da je neko naručio 20 negativnih recenzija za njen posao. Ubrzo nakon toga, savršena ocena od pet zvezdica koju je njena firma imala na Google-u pala je na 3,6, što ju je koštalo klijenata i prihoda.

Poput drugih vlasnika malih biznisa, i od Pajper je traženo da plati kako bi lažne recenzije bile uklonjene. Uplatila je ukupno 250 dolara u dva navrata, pre nego što je shvatila da se taj ciklus neće zaustaviti. „Trebalo mi je osam godina da steknem reputaciju na tržištu, a jedan čovek može da je uništi za jedan dan“, rekla je.

Prevara funkcioniše tako što prevaranti preplave male biznise koji zavise od recenzija – od firmi za selidbe, preko onih koji rade prepokrivanje krovova, do servisa za popravku uređaja – lažnim ocenama od jedne zvezdice na Google-u. Onda traže novac da bi obrisali objave. Organizacija Fake Review Watch, koja nadzire zloupotrebe s recenzijama, evidentirala je preko 150 firmi širom sveta koje su na ovaj način bile na meti.

„Biznisi su izloženi uceni, a Google ne preduzima dovoljno“, rekla je osnivačica Kej Din u razgovoru za Times. Dodala je da prevaranti koriste AI alate kako bi masovno proizvodili uverljive recenzije, što dodatno otežava moderaciju.

Google, kao i Amazon i Yelp, uklanjaju milione lažnih recenzija svake godine, ali priznaju da mnoge ipak promaknu. U saopštenju kompanija navodi da u većini slučajeva blokira lažni sadržaj pre nego što se pojavi. Iz kompanije su obećali i novi alat pomoću kog će firme moći da prijave kada su na meti, ali nisu naveli kada će biti dostupan.

Žrtve kažu da je apsolutno nemoguće da se dobije pomoć od tehnološkog giganta. Pajper navodi da je pokušala preko više kanala – čak i preko Google-ovog odeljenja za oglašavanje, gde troši hiljade dolara – ali bez mnogo uspeha.

Neki vlasnici se oslanjaju na sopstvena rešenja. Pajper kaže da je tek kada je uklonila svoj broj mobilnog telefona iz javnih online oglasa prestalo maltretiranje preko WhatsApp-a. Dodaje da mnoge druge male firme možda neće imati tu sreću.

Vlasnicima malih biznisa se preporučuje da obrate pažnju na neke signale: nagle padove ocena — iznenadan talas ocena od jedne zvezdice je upozorenje, na profile recenzenata — lažni recenzenti često nemaju profilnu fotografiju, imaju malo ranijih recenzija ili ostavljaju recenzije u nepovezanim industrijama i lokacijama, na to da li se koristi copy-paste jezik — fraze koje se ponavljaju ili gotovo identične formulacije u više recenzija mogu da znače prevaru, prijavite sumnjive recenzije Google-u — koristite opciju „Report review“ direktno na Google Maps i navedite zašto mislite da je recenzija lažna, vodite evidenciju — sačuvajte screenshot-ove recenzija i sve povezane poruke (e-mail, SMS, WhatsApp) kao dokaz o uznemiravanju ili pokušaju iznude, i možda najvažnije: ne plaćajte prevarantima — plaćanje retko zaustavlja napade, već ih obično dodatno motiviše.