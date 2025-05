Nove Steam igre koje ste verovatno propustili

U proseku se svakog dana na Steamu objavi oko desetak novih igara.

Pročešljali smo svaku novu igru na Steamu – da vi ne biste morali

I dok je to generalno sjajna stvar, može biti teško ispratiti sve. Mnogi potencijalni dragulji lako mogu ostati neprimećeni u toj bujici novog sadržaja – osim ako ne pregledate baš svaku novu igru koja se pojavi. Zato smo mi to uradili umesto vas.

Elroy and the Aliens

Datum izlaska: 3. april

Developer: Motiviti

Elroy and the Aliens vraća nas u jednostavna vremena point ‘n’ click avantura, sa vizuelnim stilom koji podseća na crtaće iz devedesetih (glavni junak izgleda kao Šegi iz Scooby-Doo-a). Pratimo lude avanture naučnika Elroya i novinarke Peggi dok istražuju misteriozni nestanak Elrojevog oca. Istraživanje ih vodi sve do udaljenih delova svemira, koji su, naravno, puni šaljivih vanzemaljaca i izazovnih zagonetki. Igra je velika: preko 60 likova i 60 lokacija, a trebaće vam oko 10 sati da je završite. Ako ste nostalgični za ’90-im, ovo je prava stvar za vas.

Gnomes

Datum izlaska: 5. april

Developer: Dystopian

Sigurno će vam se dopasti umetnički stil ovog tower defense roguelike-a na poteze, gde su glavne zvezde – patuljci! Njihov zadatak je da odbrane svoje useve od hordi goblina. Cilj nije samo preživeti, već i izazvati kralja goblina – njegova smrt je uslov za pobedu. Srećom, patuljci su mudri: znaju kako da iskoriste relikvije, teren, a čak i njihove biljke imaju posebne moći. Ova igra deluje krajnje zarazno – obavezno probajte ako ste spremni da (konačno) deinstalirate Loop Hero.

LiDAR Exploration Program

Datum izlaska: 3. april

Developer: KenForest

U ovoj atmosferičnoj igri, nalazite se u potpuno mračnom svetu – ali nije sve izgubljeno, jer imate lidar skener! Ovaj alat iz stvarnog sveta koristi svetlosne impulse za mapiranje okoline. Kroz igru, uz pomoć skenera, otkrivaćete misteriozne strukture i neobične objekte. Igra ima horor elemente i veoma podseća na Scanner Sombre (što autor i priznaje), ali nudi svoje unikatne ideje u jezivoj i zaleđenoj atmosferi.

Emperor of the Fading Suns Enhanced

Datum izlaska: 5. april

Developer: Holistic Design, Inc.

Prvobitno objavljena 1997. godine u prilično bagovitom stanju, ova 4X strategija je s godinama stekla malu, ali posvećenu zajednicu – najviše zahvaljujući modderima. I lako je videti zašto: igra je neobičan spoj naučne fantastike i fantastike, sa sistemima koji su uveliko odstupali od tadašnjih standarda žanra. Ovo „poboljšano“ izdanje donosi nove funkcije, modernizovanu mehaniku i unapređene vizuale. Dostupna je i demo verzija, ako vam deluje zastrašujuće da uskočite pravo u strategiju iz ’90-ih.

Izvor: Pcgamer

