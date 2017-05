Nove tehnologije u auto-industriji

Do 2020. godine dva od pet automobila u Americi će imati turbo punjač. To su turbine koje koriste izduvne gasove kako bi kompresovali i ubacili više svežeg vazduha do cilindara, omogućavajući i veći protok goriva. Ovo omogućava motorima male zapremine dodatnu snagu i performanse. Turbo punjači budućnosti će raditi pod većim pritiskom, smanjiti potrebno vreme za aktivaciju, i odlično se upariti sa hibridnim pogonom za maksimalnu efikasnost.

