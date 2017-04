Nove tehnologije u nastavi

Ma, dobra je meni moja Nokia, nit me ko zove od ovih pobrojanih, nit poruke šalje. Samo još treba i s decom da se družim po tim mrežama. Kod mene se zna red. Od štapa i kanapa nema bolje alatke! To je ta neizumiruća vrsta kojoj nema šanse da dokažeš kako može, lepše, brže, drugačije i, pre svega, učenicima zanimljivije i bliže. Oni su deca 21. veka.

Kako im objasniti šta je blog, šta je Facebook, kakve su to grupe prosvetnih radnika tamo i o čemu ljudi diskutuju kad im je sve to strano? Eto, neke kolege razgovaraju preko društvenih mreža, razmenjuju informacije preko blogova, edukuju se u nekom tamo Mudle okruženju…

