Nove YouTube serije sa Vil Smitom i Ališom Kiz

YouTube je najavio nove verzije originalnih serija sa velikim zvezdama na vrhu postave. Will Smith će glumiti u šestodelnoj rijaliti seriji o kondiciji i vraćanju tela u najbolji oblik, dok će Alicia Keys biti u četvorodelnoj seriji koja se dešava iza scene dok snima novi album.

Will Smith i Alicia Keys garantuju veliki broj pregleda na YouTube-u

Nove premijere uključuju i treću sezonu Liza Koshy’s Liza on Demand, novi specijal fokusiran na azijsko-američke kuvare, i serijal pod nazivom Barbershop Medicine koji istražuje povezanost rase i socioekonomskog statusa koji je proizašao iz fonda #YouTubeBlackVoices koji je najavljen prošle godine. YouTube je redovno menjao pristup izvornom sadržaju otkako je pre pet godina počeo da pravi sopstvene originale.

Kompanija je počela sa sadržajima samo za pretplatnike, okrenute emisijama koje su podržane oglasima sa glavnim zvezdama poput Kevina Harta i Will Smitha, a u novije vreme pružaju sve više verzija, gde je većina emisija u velikoj meri dostupna svima koji posete YouTube. Ipak, velika imena kao što su Will Smith i Alicia Keys garantuju preglede i pružaju kredibilitet YouTube-u. Nova serija Will Smitha biće predstavljena sledeće godine, dok novi serijal Keysove stiže ovog leta.

Izvor: The Verge

Podelite s prijateljima

Tweet