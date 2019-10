Novembarsko Windows 10 ažuriranje dostupno za testiranje

Najnovije Windows 10 ažuriranje ponelo je ime November 2019 Update, a konačna verzija je već dostupna Windows insajderima u okviru Release Preview Ring. Kompanija je prethodno objavila da se radi o sitnim izmenama koje se fokusiraju na poboljšanja koja se tiču funkcionalnosti.

To ipak ne znači da novi update ne donosi nove opcije, pa je jedna od najvećih da će File Explorer polje za pretraživanje sada moći da se koristi i u okviru OneDrive online naloga, te da će i drugi glasovni asistenti, pored Cortana-e, sada moći da zaključavaju ekrane Windows 10 uređaja. Ažuriranje će, kako se tvrdi, biti „bezbolno“ za instaliranje, a to za sada važi samo za insajdere čiji je zadatak da provere novi update, te prijave potencijalne propuste pre nego verzija stigne i do ostalih korisnika.

To što se radi o „laganom“ update-u verovatno je muzika za uši svima onima koji su se već opekli kada je u pitanju ažuriranje iz oktobra 2018, koje je do svih korisnika stiglo tek u decembru, te izazvalo brojne komplikacije, poput nasumičnog brisanja fajlova sa korisničkih uređaja.

Izvor: The Verge