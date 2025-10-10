Novi AI pregledač za Mac piše mejlove i savetuje vas da ne kupite džemper

Korisnici Mac računara koji žele još više veštačke inteligencije u svakodnevnom radu su ove nedelje dobili zanimljivu novu opciju.

Dia, web pregledač ojačan veštačkom inteligencijom, sada je dostupan za besplatno preuzimanje za Apple-ove laptop i desktop uređaje. Kako piše MacRumors, ovo je prvi put da je pregledač široko dostupan javnosti, nakon beta verzije. Korisnici Mac uređaja sa M1 čipovima ili novijim varijantama mogu da ga preuzmu skroz besplatno sa zvaničnog sajta kompanije Dia.

Suština je jednostavna: Dia je klasičan web pregledač sa tabovima, ali i sa ugrađenim chatbot-om koji može da pomogne u najrazličitijim zadacima. Treba vam pomoć pri pisanju mejla? Dia to može. Želite da uporedite dva Airbnb smeštaja za putovanje? Ako ih otvorite u odvojenim tabovima, Dia može da ih analizira i napiše sažetu uporednu ocenu. Aplikacija se promoviše i kao koristan alat za studente.

Na sajtu se, uz to, nalaze i duhoviti primeri – poput scenarija u kojem korisnik gleda džemper od 400 dolara i od chatbot-a traži da ga „ubeđuje da ga ne kupi“. Vreme će pokazati koliko je ta funkcija efikasna.

Dia je samo jedan od nekoliko novih pregledača koji integrišu veštačku inteligenciju. Perplexity je ranije ovog meseca lansirao svoj Comet browser, dok Opera nudi alternativu pod nazivom Neon. Tu je uvek i opcija da se nastavi po starom – izbor je vaš.