Novi alat za razumljive podatke

Tabelarni podaci su osnova naučnih istraživanja – od medicine i društvenih nauka, do arheologije.

Datavzrd pretvara složene tabele u interaktivne izveštaje bez programiranja

Međutim, sirove tabele često su teške za tumačenje, naročito kada su obimne i složene. Njihova obrada obično zahteva dosta vremena i tehničkog znanja.

Kako bi rešili ovaj problem, istraživači sa Instituta za veštačku inteligenciju u medicini (IKIM) Univerziteta u Duisburg-Esen stvorili su Datavzrd, open-source alat koji pretvara obične tabele u interaktivne i vizuelno privlačne HTML izveštaje. Najveća prednost – nije potrebno nikakvo programersko znanje niti dodatni softver. Razvoj alata objavljen je u otvorenom časopisu PLOS One.

Jednostavan i interaktivan pristup

Sirove tabele uglavnom nemaju opcije sortiranja, filtriranja ili povezivanja podataka, a prilikom deljenja često gube kontekst. Postojeći alati, poput R Shiny, nude vizualizaciju i interaktivnost, ali zahtevaju ozbiljno tehničko znanje.

Datavzrd taj problem prevazilazi – generisani izveštaji mogu se otvoriti direktno u browser-u, priložiti uz naučne radove ili poslati e-mailom. Oni ostaju potpuno interaktivni čak i sa milionima redova podataka.

„Velika prednost Datavzrd-a je što je posebno jednostavan za korišćenje i zahteva minimalno održavanje,“ objašnjava Felix Wiegand, kompjuterski naučnik iz istraživačke grupe prof. Johannesa Köstera.

Izveštaji se ne programiraju, već se opisuju u jednostavnom tekstualnom fajlu – poput profila u kojem se definiše koji podaci će biti prikazani i na koji način. Tako i korisnici bez programerskog iskustva mogu brzo da pripreme jasne i pregledne tabele. Alat omogućava i prikaz složenih odnosa kroz više tabela – na primer, istraživanje hijerarhija ili povezivanje povezanih unosa. Dodatno, dostupni tutorijali olakšavaju učenje i korišćenje.

Primena u različitim naukama

Tim iz IKIM-a demonstrirao je svestranost alata na više primera:

U medicini – u okviru molekularnog tumorskog board-a, genetski nalazi i terapijske opcije mogu se prikazati interaktivno i po pacijentu, što je ključno u kliničkoj praksi.

U arheologiji – dekorativni elementi odeće iz različitih nalazišta prikazani su u povezanoj formi, što omogućava poređenja i detaljnije uvide.

„Datavzrd čini rezultate zasnovane na podacima intuitivnim, fleksibilnim i održivim,“ zaključuje Wiegand. „Pogodan je za gotovo sve naučne discipline – od istraživanja i nastave do evaluacije.“

Datavzrd je primer kako open-source rešenja mogu olakšati rad sa kompleksnim podacima. On demokratizuje pristup interaktivnim analizama, jer ih čini dostupnim i onima bez tehničke ekspertize. Na taj način, naučnici i studenti u različitim oblastima dobijaju moćan alat koji štedi vreme, olakšava razumevanje i čini rezultate istraživanja dostupnijim i preglednijim.

Izvor: Scitechdaily