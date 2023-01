Novi Android 13 beta vam omogućava da prilagodite ikone aplikacija 

Druga beta verzija za Android 13 KPR2 trenutno se pokreće za odabrane Pixel telefone i dodaje nove eksperimentalne funkcije, pa čak i neke emodžije.

Ikone aplikacija će odražavati temu boja teme Material You telefona

Ako ste upravo pogledali zvanične beleške o izdanju, pomislili biste da nije ništa drugo do zakrpa za popravljanje stvari kao što je kvar sa korisničkim interfejsom koji je „uzrokovao da početni ekran ne reaguje“. Ali istaknuti stručnjak za Android Mashaal Rahman uspeo je da razbije celu beta verziju u dugačku Twitter temu. Postoji jedna karakteristika koja je njega i druge Android posmatrače prilično uzbuđivala, a to je mogućnost kreiranja monohromatskih ikona aplikacija koje odražavaju temu Material You na Pixel telefonima. Na taj način sve ima ujednačen izgled.

Ova funkcija je podrazumevano onemogućena, prema Rahmanu, tako da će beta korisnici morati da uđu u podešavanja telefona i uključe ENABLE_FORCED_MONO_ICON (ovo je najverovatnije placeholder ime). Kada ga uključite, sve aplikacije koje podržavaju ovu funkciju, uključujući aplikacije prvih i nezavisnih proizvođača kao što je Netflix, preći će na monohromatski izgled. Drugi izveštaji navode da na kraju zavisi od samih programera aplikacija da li žele da podrže ovu funkciju ili ne. Ovo bi moglo ostaviti „vlasnike Pixel-a na čudnom mestu“ gde su ikone launčera ova mešavina monohromatskih i punih boja. Jedina druga značajna nova funkcija u beta verziji je meni delimičnog deljenja ekrana za deljenje ili snimanje aplikacije. Uključuje novi interfejs koji se može pomerati na vrhu liste aplikacija za koje se čini da rade sa alatkom za deljenje ekrana. Što se tiče ostalih promena, izgleda da su to samo ažurirane verzije prethodno viđenih beta funkcija. Rahman je otkrio novu zajedničku biblioteku u beta datotekama pod nazivom „aoc_audio_stereo_spatializer“ za koju misli da se odnosi na „omogućavanje prostornog zvuka preko stereo zvučnika telefona“. Prostorni zvuk je prvi put nagovešten u prvoj beta verziji Android 13 QPR2. Nažalost, mnogo osnovnih informacija o tome kako će prostorni zvuk funkcionisati na Androidu ostaje nepoznato.

Povratak u beta verziju je mogućnost kontrole pametnih kućnih uređaja sa zaključanog ekrana, što je bilo u radu još od marta 2022. Ova promena je da će beta predložiti da uključite ovu funkciju ako „pokušate da uključite uređaj sa zaključanog ekrana nekoliko puta“.

Kao što je ranije pomenuto, QPR2 Beta 2 je dostupan za preuzimanje iz Android Beta programa ako imate jedan od sledećih Pixel telefona: Pixel 4a, Pixel 5, 5a, osnovni 6 model, 6 Pro, 6a, osnovni 7 model i Pixel 7 Pro. Imajte na umu da nije savršeno. Na Android Beta subredditu postoji više tema o svim problemima na koje su korisnici naišli nakon preuzimanja QPE2 Beta 2, od ikona koje nisu postale jednobojne do toga da Google poruke ne rade ispravno. Ako naiđete na bilo koji od ovih problema, kompanija traži od korisnika da prijave greške putem Feedback aplikacije.

