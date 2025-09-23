Novi Apple punjač za iPhone je prvi te vrste

Pored svoje nove linije iPhone 17, Apple je prošle nedelje lansirao i svetski prvi punjač, koji zvuči veoma dosadno, pod nazivom „Apple 40W Dynamic Power Adapter with 60W Max“. To je prvi punjač koji podržava USB PD 3.2 AVS protokol, pružajući vam neke od prednosti snažnijeg punjača od 60W u kompaktnom pakovanju od 40W.

AVS — što je skraćenica od Adjustable Voltage Supply — pruža granularne opcije napona, omogućavajući izvoru napajanja da ponudi preciznije i efikasnije punjenje uređaja poput pametnih telefona i laptopova. Možete ga videti navedenog u specifikacijama punjača iz Apple Insider-ovog praktičnog ispitivanja.

Iz razloga bezbednosti, efikasnosti i dugovečnosti, baterije u našim telefonima i laptopovima se ne pune na svom maksimalnom mogućem ulazu tokom celog ciklusa punjenja. Umesto toga, regulišu se na unapred definisanim naponima kako bi se usporilo punjenje kako se baterija puni. Sa AVS-om, izvor napajanja može da obezbedi veoma specifičan napon koji je bliži idealnom potrebnom za uređaj koji se puni, ubrzavajući punjenje bez pregrevanja.

Međutim, za razliku od pravog punjača od 60W, mali Apple-ov GaN punjač od 40W ne može zauvek da održi tu vršnu brzinu od 60W — samo 18 minuta, kao što je pokazao Privaterbok na r/UsbCHardware subreddit-u. To ga čini pogodnim za brzo punjenje novog iPhone-a 17, ali ne i MacBook Pro-a, zbog čega ga Apple prodaje kao punjač od 40W „sa 60W Max“, a ne kao punjač od 60W.

To takođe znači da će vam možda biti potreban Apple-ov Dynamic Power Adapter od 39 dolara ako želite da se uskladite sa Apple-ovom tvrdnjom o brzom punjenju za iPhone 17 modele („do 50 procenata za 20 minuta“) ili da sačekate da Anker i drugi obezbede svoj kompatibilni USB PD 3.2 AVS punjač.

Izvor: TheVerge