Novi čip iz Microsoft-a praviće kompanija Intel

Intelovo relativno novo odeljenje Foundry, ranije poznato kao Intel Foundry Services do danas, upravo je dobilo značajnu porudžbinu od velikog imena. Izvršni direktor Microsofta Satia Nadella najavio je da će njegova kompanija koristiti Intelov najnoviji 18A proces proizvodnje za predstojeći dizajn čipa.

Još uvek nepoznata namena čipa

Iako nijedna kompanija nije otkrila prirodu pomenutog silicijuma, Microsoft je predstavio svoje prilagođene Azure Maya AI Accelerator i Azure Cobalt 100 CPU serverske čipove prošlog novembra, sa očekivanim uvođenjem ove godine kako bi se ojačale sopstvene AI usluge. Cobalt 100 je zasnovan na Arm arhitekturi, i desilo se da Intel optimizuje svoj 18A proces za Arm dizajne od aprila prošle godine, tako da postoje dobre šanse da ova saradnja može dovesti do Cobalt CPU sledeće generacije.

Pored uobičajenih poboljšanja efikasnosti kako se veličina čvora smanjuje, Intel 18A takođe nudi prvo rešenje za napajanje sa zadnje strane u industriji koje odvaja sloj interkonekcije za napajanje od sloja međusobnog povezivanja podataka na vrhu i pomera prvi ispod silicijumske podloge. Ovo očigledno omogućava poboljšanu regulaciju napona i manji otpor, što zauzvrat omogućava bržu logiku i manju potrošnju energije, posebno kada se primeni na 3D slaganje.

Izvršni direktor Intela je potvrdio da se očekuje da će 18A biti spreman za proizvodnju u drugoj polovini 2024. S obzirom na to da Intelovi sopstveni procesori zasnovani na 18A „Clearvater Forest“ za servere i „Panther Lake“ za klijente neće stići do 2025. godine, velike su šanse da će to biti sličan vremenski okvir za sledeći Microsoftov čip.

