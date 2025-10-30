Novi Copilot režim u Microsoft Edgeu uz više AI

Microsoft se pridružio talasu veštačke inteligencije u pregledačima zvaničnim lansiranjem novog „Copilot režima“ u Edgeu. Ova opcija, prvi put najavljena u julu, pretvara Copilot u vaš portal ka vebu, gde svaka nova kartica otvara prozor za ćaskanje gde možete postaviti pitanje, izvršiti pretragu ili uneti URL.

Copilot režim bliže povezuje Microsoftovog veštačkog asistenta sa Edgeom, jer kombinuje odgovore generisane veštačkom inteligencijom, rezultate pretrage i navigaciju u jednom prozoru. Takođe crpi podatke iz svih vaših kartica – ne samo one na kojoj se nalazite – omogućavajući vam da zamolite Copilot da sumira informacije u svim vašim otvorenim prozorima ili uporedi proizvode u svakoj od njih.

Iako je Microsoft ranije pokrenuo Copilot režim kao eksperimentalnu funkciju, sada je dostupan svima da ga isprobaju, uz nekoliko novih funkcija dostupnih u ograničenom pregledu. To uključuje agentsku funkciju Copilot akcija koja može da radi stvari poput odjave sa marketinških imejlova ili da rezerviše u vaše ime.

Baš kao i drugi veštački inteligencijalni pregledači, Copilotove agentske funkcije još uvek nisu potpuno pouzdane. Copilot prikazuje upozorenje pre nego što preduzme akciju, u kojem se kaže da je alat „namenjen za istraživačke i evaluacione svrhe“ i da „može da napravi greške“. Kada sam ga, na primer, zamolio da obriše imejl, Copilot je rekao da ga je obrisao, ali to zapravo nije uradio. Takođe je lagao o slanju imejla koji je direktno napisao u Gmailu. Asistent se, međutim, uspešno odjavio sa mejling liste.

Van mog prijemnog sandučeta za imejlove, Copilot se mučio da mi napravi rezervaciju u Hard Rok Caffe u Njujorku. Zamolio sam ga da rezerviše termin 26. novembra i iako mi je rekao da je izabrao rezervaciju za taj datum, veštačka inteligencija je umesto toga izabrala 26. oktobar.

Copilot režim u Edgeu sada može da koristi vašu istoriju pregledanja da bi pružio bolje odgovore — ali samo ako mu date dozvolu. Microsoft takođe pokreće „Putovanja“ u pregledu. „Putovanja“ je funkcija zasnovana na veštačkoj inteligenciji koja organizuje vašu istoriju pregledanja u teme i daje predloge o tome šta sledeće da tražite. Nisam dovoljno pregledao/la koristeći novo iskustvo da bih video/la svoja putovanja, ali čini se da bi vam moglo pomoći da se brzo vratite temi kojoj se često vraćate.

Možete uključiti režim Copilota preuzimanjem Edgea i uključivanjem prekidača na Microsoftovoj veb stranici. Ako se nalazite u SAD, možete se pomeriti nadole da biste omogućili Copilot akcije i Copilot putovanja u pregledu.

Izvor: TheVerge