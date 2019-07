Novi detalji o Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10 Plus telefonima

Kako se približava 7. avgust, datum predstavljanja Galaxy Note 10 i Galaxy Note 10 Plus telefona, u javnost izvire sve više detalja o njima. Poslednji je da će veći model, Galaxy Note 10 Plus imati ekran dijagonale 6.8 inča, ali spakovan u kućište otprilike istih dimenzija u kome se nalazi Galaxy Note 9. Samsung i dalje uspeva da smanji okvir oko ekrana i da napravi efikasniji dizajn, koji će obezbediti da veliki displej ipak stane u ruku. Samsung Galaxy Note 10 imaće ekran od 6.3 inča.

Prema nezvaničnim podacima, oba telefona će koristiti AMOLED ekrane, imaće SD855 ili Exynos 9825 čipsete, 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za podatke, tri zadnje kamere (12MP Wide + 16MP Ultra Wide + 12MP Zoom + DepthVison ToF) i olovku koja podržava „Air Action“ pokrete. To bi korisnicima trebalo da omogući da kontrolišu svoje telefone bez direktnog kontakta olovke i ekrana.

Jedna razlika između Note 10 i Note 10 Plus je da će samo veći model imati MicroSD slot. Ni jedan telefon neće imati 3.5 mm izlaz za slušalice. Samsung planira da sa ovim telefonima napravi veliki iskorak u brzini punjenja. Oba telefona će moći da se pune sa snagom do 45W u žičnoj i do 20W u bežičnoj varijanti (na specijalnom Samsung punjaču koji će verovatno takođe biti predstavljen kada i ovi telefoni). Plus varijanta imaće bateriju kapaciteta 4300 mAh, a „obični“ Note 10 3600 mAh.

