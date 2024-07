Novi DLC za Elden Ring, Shadow of the Erdtree, donosi težak izazov i ispravke

Najnoviji DLC za Elden Ring, Shadow of the Erdtree, predstavlja ogromno proširenje koje vraća mnoštvo igrača igri kao u zlatnim danima 2022. godine. DLC sadrži bosove poput plesnog lava, koji je zapravo dvoje ljudi u kostimu. Ceo sadržaj je izuzetno uglađen i kvalitetan. Novi sadržaj je takođe veoma težak, u pravom FromSoftware stilu. Toliko je težak, zapravo, da je developer upravo izdao patch koji donekle olakšava borbu.

Promene u mehanici Shadow Realm Blessings

Promene su usmerene na novu mehaniku Shadow Realm Blessings u DLC-u, koja pojačava napad i negaciju štete — ali samo unutar samog DLC-a. Ranije se pretpostavljalo da Scadutree Fragments povećavaju statistike igrača za oko pet procenata, dok bi Revered Spirit Ashes radili isto za saputnike, kao što su spirit ashes i Torrent.

Developer je povećao poboljšanja statistika na početku kako bi olakšao rane delove proširenja. Ovo znači da, ako ste već prolazili kroz početne sate DLC-a, dobijate zlatnu zvezdu i verovatno nećete primetiti nikakve promene dalje. Ovaj patch je suštinski za nove igrače. Za PC korisnike, ažuriranje takođe ispravlja grešku koja automatski omogućava raytracing ako učitate podatke o čuvanju na određeni način.

Reakcije igrača i pitanje težine igara

Ovaj patch dolazi nakon što su igrači zbog težine DLC-a bombardovali negativnim kritikama na Steamu, kako izveštava Kotaku. Bar ovaj slučaj review bombinga nije bio zbog kulturnih ratova.

Postavlja se veće pitanje o težini naših video igara. Da li su neki naslovi jednostavno preteški ili su moderni igrači samo navikli na vođenje za ruku?

Zauzet sam i nemam vremena da igram isti deo igre iznova i iznova. To je put do gubitka interesa i prelaska na nešto drugo. Ja sam neko ko ceni ovakav patch. Međutim, ne želim da nekome oduzmem izazov. Svako od nas dobija nešto drugačije iz svojih hobija. Savršeno rešenje za mene je proveren način podešavanja težine. Ali, developeri su već opterećeni, i to bi bila samo još jedna stvar o kojoj bi morali da brinu.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet