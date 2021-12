Novi dronovi: Kao u „Ratovima zvezda“

Snimak nastao u okviru projekta Jetson ONE prikazuje dron i u njemu pilota. Letelica se probija kroz šumu, a prizor podseća na neku scenu jurnjave iz serijala Ratovi zvezda.

Ako se snimak drona uporedi sa scenom potere iz filma Return of the Jedi, jasno je da smo još jednom došli do trenutka koji je pre bio moguć samo u naučno-fantastičnim filmovima. U pitanju je električna letelica s mogućnošću vertikalnog poletanja i sletanja, što je osobina korisna u urbanim sredinama koje su gusto naseljene i natrpane visokim zgradama. Funkcija je korisna i u prirodi, posebno tamo gde ima puno stabala.

Jetson ONE je prošao testove, te uspešno savladao složeno prirodno okruženje. Četiri propelera su pilota donele do cilja, a u tom procesu je nastao snimak koji ilustruje nova transportna sredstva – ono što mnogi nazivaju letećim vozilima budućnosti.

