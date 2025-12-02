Novi gest olakšava korišćenje velikog iPhone-a jednom rukom

Vlasnici većih iPhone modela često se suočavaju sa jednostavnim, ali frustrirajućim problemom — teškoćom da dohvate sadržaj u gornjem delu ekrana kada telefon koriste jednom rukom. Apple je zato u najnovijoj verziji iOS-a uveo praktičan gest koji rešava upravo taj izazov, čineći upotrebu velikih uređaja znatno pristupačnijom i komfornijom.

Brži pristup ekranu bez promene držanja

Novi gest funkcioniše tako što spušta ceo prikaz ekrana niže, omogućavajući palcu da lako dosegne sve delove interfejsa bez potrebe za premeštanjem telefona u ruci. Dovoljno je prevući prstom nadole po donjoj ivici ekrana i sadržaj će se pomeriti bliže centru. Na taj način, korisnici mogu bezbedno i precizno da koriste aplikacije, pretražuju i kucaju, čak i dok u drugoj ruci drže torbu, kafu ili nešto drugo.

Funkcija se aktivira u podešavanjima pristupačnosti, gde se može uključiti kao opcija stalne dostupnosti. Kada je jednom omogućena, korisnik više ne mora da koristi dve ruke za obavljanje osnovnih zadataka, što posebno znači u situacijama kada je brzina ili praktičnost važna — recimo, u javnom prevozu ili prilikom kretanja.

Iako su prethodne verzije iOS-a imale slične funkcije, novi sistem gestova deluje prirodnije i preciznije. Apple je poboljšao odziv pokreta i sprečio slučajno aktiviranje, što doprinosi osećaju stabilnosti i kontrole. Funkcija je već dostupna korisnicima najnovijih iPhone modela, a očekuje se da će postati standard i za starije uređaje kroz buduća ažuriranja.

Korisnici koji žele jednostavnije i sigurnije korišćenje telefona jednom rukom svakako bi trebalo da isprobaju ovu opciju. Iako deluje kao mali detalj, ona značajno menja način na koji svakodnevno komuniciramo sa uređajem — i pokazuje da Apple nastavlja da doteruje iskustvo korišćenja i za najzahtevnije korisnike.

Izvor: HowToGeek