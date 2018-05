Novi Google Drive liči na redizajnirani Gmail

Google je dao Drive-u nov izgled sa elementima koji ga čine da više izgleda kao novi Gmail, objavila je kompanija na svom blogu. Redizajn ne dolazi sa novim funkcijama, ali kada ga dobijete, primetićete da je Google promenio pozadinu interfejsa Drive-a umesto sive u belu boju za čistiji izgled.

Njegove ikonice sada imaju mnogo zaobljenije ivice i izgledaju malo veće nego ranije, a logotip Drive-a sada ima istaknuto mesto u gornjem levom uglu interfejsa. Takođe ćete pronaći da je Google ispremeštao ikonice Drive-a, te su sada one za podešavanja i centar za pomoć u istoj liniji sa delom za pretragu.

Ako još uvek ne vidite nove elemente, verovatno ćete morati malo da sačekate pre nego što dođu do vašeg naloga. Google je već započeo puštanje novog dizajna, ali će to trajati do tri dana pre nego što svi dobiju.

