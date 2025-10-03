Novi iPad Pro sa M5 čipom možda stiže uskoro

Apple bi uskoro mogao da predstavi novu verziju iPad Pro tableta sa M5 čipom, prema snimku otpakivanja koji je objavio ruski YouTuber poznat po ranijim tačnim informacijama. Isti autor prošle godine je otkrio MacBook Pro od 14 inča sa M4 čipom, što aktuelnom izveštaju daje dodatnu verodostojnost.

Detalji procurelog modela

Na snimku se vidi navodno novi iPad Pro od 13 inča, u Space Black finišu, sa 256GB memorije i M5 čipom. Po spoljašnjem izgledu uređaj se ne razlikuje mnogo od aktuelnih verzija, zadržavajući jednu zadnju kameru, četiri zvučnika i Smart Connector. Ranije glasine su sugerisale dodatnu prednju kameru, ali u ovom slučaju to nije potvrđeno. Tablet i dalje deluje izuzetno tanak.

Testiranje pokazano u videu uključuje Geekbench 6 rezultate, prema kojima novi model beleži oko 12% bolje performanse CPU-a u višejezgarnom radu u odnosu na prethodnu generaciju. GPU je navodno brži za čak 36%. Snimak takođe otkriva da verzija sa 256GB memorije poseduje 12GB RAM-a, dok aktuelni modeli sa istom memorijom imaju 8GB.

Softver i očekivano predstavljanje

Uređaj je prikazan sa iPadOS 26 operativnim sistemom, a baterija je proizvedena u avgustu ove godine, što ukazuje na skori izlazak proizvoda. Iako je teoretski moguće da je u pitanju lažni prikaz, autor je ranije već dokazao pouzdanost svojih otkrića. Očekuje se da Apple zvanično predstavi novi iPad Pro sa M5 čipom tokom oktobra, što se uklapa sa dosadašnjim izveštajima.

Pored toga, izveštaji ukazuju da kompanija radi i na osveženju MacBook Pro linije sa M5 čipom, a ovi laptopovi bi mogli postati dostupni do kraja godine.

