Novi iPadOS, nove primene

Apple‑ovi iPad tableti od nedavno imaju svoj operativni sistem, iPadOS. Cilj je jasan – učiniti tablet što sličniji računaru i obezbediti nove primene. Šta donosi iPadOS 13?

Prvi iPad pojavio se 2010. i pokretao ga je iOS, tada verzija 4. Isti operativni sistem koristili su i iPhone i iPod Touch. Kako su prolazile godine, iPad uređaji dobijali su poneku dodatnu funkcionalnost. iOS 9 je 2015. doneo mogućnost paralelnog pokretanja dve aplikacije. iPad‑i u 2017. sa iOS 11 dobijaju drag and drop i dock i počinju da liče na macOS. Kako su dolazile nove verzije operativnih sistema, iPad‑i su počeli sve više da se razlikuju od iPhone‑a, tako da je od 24. septembra 2019. postala zvanično dostupna prva verzija iPadOS sa oznakom 13.1. Ne dajte da vas zbuni oznaka prve javno dostupne verzije – Apple obično pre zvanične objave omogući instalaciju beta verzije svim registrovanim developerima, tako da javno nije bila dostupna verzija 13.0.

Multitasking – skoro kao na laptopu

Za razliku od prethodnih verzija iOS‑a, novi iPadOS sada sadrži pet redova sa šest kolona ikona aplikacija uz dodatni, novi vidžet deo, na početnom ekranu. Spotlight pretraga više nije integralni deo vidžeta, ali je moguće aktivirati povlačenjem prsta nadole ili prečicom Cmd+Space.

Za razliku od iOS‑a, sada je uz Slide Over i Split View moguće istovremeno koristiti više aplikacija, ali i prevlačiti sadržaj (npr. sliku ili fajl) između njih. Pomeranjem graničnika moguće je odrediti koji deo ekrana aplikacija zauzima. Ukoliko a donje ivice prevučemo prstom aktiviramo dock, ako nastavimo do sredine ekrana, videćemo sve aktivne aplikacije, a ako idemo skoro do vrha, vratićemo se na Home screen. Iako je potrebno malo vežbe, kada se jednom naviknete, ovi pokreti postaju prirodni. Posebno je zanimljiv Split Over kada preko aktivne jedne ili dve aplikacije prikazujete i treći prozor, tj. aplikaciju. Ovo je posebno zgodno za chat aplikaciju, lako možete na brzinu pogledati poruku, odgovoriti i zatim lako sakriti aplikaciju pomeranjem prsta udesno. Pošto je sada moguće imati istovremeno aktivno više instanci iste aplikacije, dodat je novi Exposé mod u kome imate pregled svih aktivnih aplikacija. Neke aplikacije imaju i dodatni float mod, tako da je npr. u YouTube aplikaciji moguće reprodukovati video koji možete da gledate u malom prozoru koji „pluta“ preko aktivnog ekrana.

Sada je moguće imati aktivne i dve instance iste aplikacije što je zgodno kog kopiranja fajlova pomoću nove Files aplikacije, koja sada omogućava i zip/unzip arhiva, pregled slika, kopiranje na eksterni disk i još mnogo toga. Kod kopiranja velike količine fajlova još uvek ume da se tu i tamo zbuni, i neke funkcionalnosti, poput načina sortiranja ili prikaza fajlova nisu baš očigledne (swipe nadole u odabranom folderu).

Novi port donosi nove mogućnosti, pa je sada konačno lako povezati eksterni USB‑C disk

Jedan od najvažnijih noviteta je i to što je Safari dobio desktop snagu. Sada je konačno tu i download menadžer i svi sajtovi će po default‑u biti prikazani u desktop verziji. Važno je napomenuti da je Safari (barem na iPad‑u 11 i 13 Pro), odnosno JavaScript engine, veoma brz, toliko da je surf mnogo udobniji nego na većini desktop računara! Ovom utisku (na iPad Pro 11) pored vrlo brzog procesora i optimizacije Safari‑ja, doprinosi i fantastičan ekran sa 100 Hz osvežavanja. Kada se korisnik jednom navikne na ovo, teško je vratiti se nazad.

Dodatni Sidecar monitor

Nova Sidecar funkcionalnost omogućava da vaš iPad postane dodatni eksterni USB‑C ili Wi‑Fi monitor za vaš Mac. Dobra vest je da je podržan Apple Pencil (v1 i v2), koji tako možete koristiti i za macOS aplikacije. Loša vest je da vaš Macbook mora da bude na Catalina verziji macOS‑a. Preporuka je da se koristi USB žičana veza, jer se tako vaš iPad puni i komunikacija je pouzdanija, ali dobro je znati da je sasvim upotrebljiva i bežična mreža. Ukoliko imate i iPad tastaturu, možete je koristiti automatski i na macOS host‑u, a podržan je i TouchBar – prikazan na iPad‑u.

Novi port donosi potpuno nove mogućnosti, pa je sada konačno lako povezati eksterni USB‑C disk – probali smo to s nekoliko flash diskova, ali i sa eksternim SSD uređajem. Moguće je povezati i eksterni hard‑disk, ali u tom slučaju neophodno je obezbediti dodatno napajanje. S obzirom na to da uređaj ima samo jedan USB‑C konektor, potreban je USB‑C hub na koji onda povezujemo eksterno napajanje (bilo s punjača ili baterije), a onda preko hub‑a povezujemo disk (koji na ovaj način dobija dovoljno struje). Može da se koristiti i više diskova, pa i da se kopiraju fajlovi s jednog na drugi, kao na računaru.

Isprobali smo i povezivanje s televizorom/monitorom preko HDMI kabla. Naš UGREEN hub na sebi, pored USB‑C ulaza za napajanje i nekoliko USB portova, ima HDMI izlaz ali i gigabitni Ethernet. Kada smo kod mreže, fantastičan je rezultat kada vidite da SpeedTest na iPad‑u „vuče/šalje“ čitav gigabit! Naravno, u svakodnevnom radu, verovatno će Wi‑Fi biti češći izbor, ali je dobro znati da postoji i ova mogućnost. Iako se većina Mac korisnika odavno navikla na Trackpad, preko Bluetooth‑a, moguće je povezati i klasičan PC miš, kada dobijate novi pointer na ekranu, što je takođe prijatno iznenađenje. Umesto strelice, tada je prikazan touch point.

Mračna strana i dodatne sitnice

Pomenimo i Dark Mode koji postaje sveprisutan kada ga aktivirate, od Lock, Home screen‑a do sistemskih aplikacija, pa čak i dinamičkih wallpaper‑a. Face ID otključavanje brže je 30 odsto, odziv/kašnjenje Apple olovke je sa 20 ms smanjeno na 9 ms, pa je osećaj kao da zaista crtate po ekranu. Nova Reminders aplikacija podržava unos događaja i podsetnika opisno: „Zakaži sastanak sutra u tri popodne kod Ane“.

Photos aplikacija sada donosi mogućnost zumiranja grupnog pregleda fotografija, kao i pregled „najboljih“ po danu/mesecu, a sadrži i novi editor kojim brzo možete podesiti osvetljenje, senke ili prepustiti to ugrađenoj automatici. Olakšan je i rad sa fontovima koje je lako instalirati i koristiti u aplikacijama, isto kao što biste to radili na računaru. Novi video‑editor pomoći će vam da skratite ili rotirate video.

Uz Slide Over i Split View, moguće je istovremeno koristiti više aplikacija, ali i prevlačiti sadržaj između njih

Kada smo pomenuli video‑obradu, uz dodatne (plaćene) aplikacije (Luma Fusion) i USB‑C konektor i sve novitete koje donosi iPad OS pojavljuje se i potpuno nova primena iPad‑a. Za ovo je ispunjen i neophodan preduslov – procesorska i GPU snaga, koju ispunjavaju noviji iPad Pro sa A12X Bionic procesorima.

Kompatibilnost

IPadOS 13 podržava sve iPad‑e sa A8/A8X procesorom ili novije. Nažalost, ne podržava uređaje sa 1 GB memorije (iPad Air, iPad Mini 2, iPad Mini 3). Podržani su iPad Air 2, iPad Air (treće generacije), iPad (5/6/7), iPad Mini 4 i 5, kao i svi iPad Pro modeli. Ako imate neki od njih, verovatno ste već preuzeli iPadOS 13 – ostaje samo da se naviknete na njegove novitete.

Autor: Jovan Marić

Podelite s prijateljima

Tweet