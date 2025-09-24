Uprkos usporavanju ekonomije narudžbine iPhone 17 rastu u Moskvi.

Ruski preprodavci predstavili su u subotu novi iPhone 17. Iako se zbog usporavanja ekonomije i globalnog stanja očekivao pad, prednarudžbine beleže nagli porast.

Velika potražnja za Apple pametnim telefonima ukazuje da potražnja nije posustala. Ikao Rusija ove godine beleži najviše kamatne stope u poslednjih 20 godina i budžetski deficit.

Tokom 2022. godine Rusija je suspendovala Apple Pay zbog zapadnih sankcija. Ujedno je uticala i na prodaju iPhone. Tada se značajno osetio pad prodaje. Ipak čini se da se Apple ponovo vraća na tron.

Rusija ipak ne posustaje u nameri da umanji popularnost stranih proizvoda. Najavljena je usluga beskontaktnog plaćanja od strane Sber i T-Banke kako bi se zaobišle ove usluge koje nude strane kompanije.

