Novi iPhone modeli stižu 12. septembra

Apple je najavio godišnji događaj za 12. septembar, te se pretpostavlja da će tom prilikom predstaviti i svoje nove iPhone modele. Tako se očekuju tri nova modela, kao i novi Apple Watch i ažurirani iPad tableti.

Pretpostavlja se da će novi iPhone modeli ispratiti iPhone X dizajn, te da će se pojaviti u tri veličine i tri boje. Apple, koji čuva informacije o proizvodima sve dok ih ne objavi, ima istoriju slanja kriptovanih pozivnica za događaje, a u okviru kojih se dobijaju i tragovi o onome što će posetiocima biti otkriveno. Tako na ovogodišnjoj pozivnici može da se vidi zlatni prsten, te poruka “Gather round,“ pa se pretpostavlja da oblik predstavlja glavne poslovne odaje kompanije Apple, a da se boja odnosi na jednu od verzija u kojoj će se pojaviti ovogodišnji iPhone modeli.

Kompanija sa prodajom iPhone-a počinje obično nedelju dana nakon što budu predstavljeni, ali neke informacije ukazuju na to da bi, kada su neki modeli u pitanju, to moglo da se dogodi nešto kasnije. Imena novih modela još uvek nisu poznata, pa bi moglo da dođe do ponovnih promena, budući da je kompanija prošle godine promenila pravila o imenovanju modela, te dinamiku, budući da se iPhone 8 pojavio samo godinu dana nakon modela 7, te je tako izostala serija koja je do tada bila uobičajena.

Izvor: The Telegraph

Podelite s prijateljima

Tweet