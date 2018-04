Novi iPhone mogao bi da košta preko 1.000 dolara

Prema još uvek nepotvrđenim informacijama, iPhone linija za 2018. godinu bi mogla da se sastoji od tri uređaja. Tako bi Apple na jednom kraju mogao da lansira novi uređaj sa 6,1-inčnim LCD displejom bez okvira, dok bi na drugom kraju mogao da se nađe iPhone X nove generacije, te iPhone X Plus sa 6,5-inčnim OLED displejom. Kada su informacije o cenama u pitanju, stručnjaci se ne slažu u potpunosti, te sume donekle variraju.

Ipak, sve prognoze upućuju na to da bi iPhone X nove generacije mogao da zadrži cenu od 1.000 dolara, a moguće je da će biti i nešto niža, te da će uređaj moći da se nabavi za 900 dolara. Sa druge strane, informacije objavljene na Business Insider-u ukazuju da bi cena modela iPhone X Plus mogla da bude nešto viša, pa će, ako je verovati ovim informacijama, ljubitelji premijum modela za sledeću generaciju morati da izdvoje do 1.100 dolara.

Očekuje se da će 6,1-inčni LCD model moći da se kupi po ceni od 700 do 800 dolara, što ostavlja prostora za povećanje cene kada su premijum modeli u pitanju. Tako istraživači kompanije UBS ističu da strategija određivanja cena za Apple iPhone ukazuje na to da će LCD iPhone biti namenjen većem broju kupaca, sa nešto „slabijom“ kupovnom moći, a pretpostavlja se da u kompaniji Apple smatraju da su oni koji očekuju najbolje od njihovih proizvoda spremni da plate nekoliko stotina dolara više za OLED displej i brži hardver.

Ipak, cene proizvoda kompanije Apple nisu zvanične sve dok predstavnici ne izađu u javnost, a da bi najavili nove uređaje, pa bi spekulacije trebalo uzeti sa rezervom, iako cena od 1.100 dolara zvuči kao očekivan korak kada su novi premijum uređaji u pitanju.

Izvor: BGR

