Novi jezik za Duolingo: Kad AI prevodi maukanje

Mnogo je onih koji bi rado govorili nemuštim jezikom, između ostalih i mačjim. Kineska kompanija Baidu bi tu želju uskoro mogla da im ostvari.

Stručnjaci iz pomenute kompanije rade na sistemu za prevođenje koji se bazira na veštačkoj inteligenciji, pa bi uskoro mogli da odgonetnu tajne jednog od najmisterioznijih jezika na svetu: mačjeg. Ko zna, možda se posle toga pojavi i kao opcija za učenje u okviru Duolingo aplikacije.

Za sada je sve na nivou patenta, a Reuters piše da je kompanija već podnela zahtev za zaštitu ideje. Ističe se da su naučnici, uprkos godinama istraživanja, još uvek daleko od toga da razumeju životinjske dijalekte. U kompaniji Baidu veruju da bi AI tu mogao da pomogne, a u opisu patenta stoji da bi sistem mogao da doprinese „dubljem razumevanju između ljudi i životinja“.

Stručnjaci kažu da je sve u ranim fazama istraživanja, što znači da će proći još neko vreme dok Duolingo ne dobije opciju „maukanje“ (iako Baidu ne sarađuje na ovoj ideji, to je, kako skromno veruje autor ovog teksta, potpuno logičan sledeći korak).

Ovo nije jedini pokušaj da se AI uplete u komunikaciju između vrsta – neprofitna kompanija Earth Species Project iz Kalifornije na AI sistemu za prevođenje ptičje pesme radi već neko vreme, a interesuje se i za komunikaciju među delfinima, kao i za ono što imaju da nam kažu slonovi. I to nije sve – neprofitna organizacija NatureLM je nedavno obezbedila čak 17 miliona dolara za projekat u okviru kojeg AI pomaže u razumevanju toga kako životinje međusobno komuniciraju.

Vrlo je verovatno da je AI alatka za direktno prevođenje životinjskih jezika godinama daleko. To ne znači da neki naučnici već ne prijavljuju rezultate – iz SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence) su 2024. godine objavili da su uspeli da „porazgovaraju“ s grbavim kitovima na Aljasci i naglasili da bi to jednog dana moglo da pomogne i u komunikaciji s vanzemaljcima.

