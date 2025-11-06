Novi laptop, spor internet? Evo kako da ga ubrzate

Kupovina novog laptopa obično znači brže pokretanje, tiši rad i moderniji dizajn. Ali, šta ako odmah primetite da vaš internet na novom uređaju radi sporije nego na starom?

Ako novi laptop usporava internet kod kuće, problem možda nije u provajderu, već u podešavanjima

Ako se browser učitava usporeno, stranice zastaju, a video-zapisi „štucaju“, uzrok je često u nekoliko podešavanja koja se lako mogu ispraviti.

Proverite WiFi mrežu (2,4 GHz vs. 5 GHz)

Većina modernih rutera koristi dve mreže: 2,4 GHz i 5 GHz. Ako se novi laptop slučajno povezao na 2,4 GHz mrežu, možete imati nižu brzinu i više smetnji. Na listi WiFi mreža izaberite onu koja u imenu ima „5G“ ili „5GHz“. To obično odmah donosi vidljivo ubrzanje, naročito ako živite u zgradi sa mnogo susednih mreža.

Isključite “Energy Saving” režim mrežne kartice

Windows ponekad automatski smanjuje snagu WiFi adaptera da bi uštedeo bateriju, što može „ugušiti“ vezu. U Control Panel-u otvorite Device Manager → Network adapters → Properties → Power Management i uklonite kvačicu sa opcije Allow the computer to turn off this device to save power.

Ponovo pokrenite laptop i proverite brzinu — u mnogim slučajevima to reši problem.

Ažurirajte drajvere (ili koristite generičke)

Novi laptopi dolaze sa svežim verzijama Windowsa, ali ne i uvek sa optimalnim mrežnim drajverima.

Otvorite Settings → Windows Update → Optional updates i proverite ima li novih verzija za mrežni adapter. Ako ste već ažurirali, a brzina je i dalje niska, pokušajte deinstalaciju aktuelnog drajvera (on će se automatski ponovo instalirati nakon restarta).

Privremeno isključite VPN, antivirus ili firewall

Neki sigurnosni programi i VPN servisi mogu ozbiljno usporiti browser, naročito kada koriste dodatni sloj enkripcije. Privremeno ih deaktivirajte i testirajte brzinu. Ako je brža, razmislite o promeni podešavanja — ili prelasku na lakšu verziju programa.

Testirajte internet i druge uređaje

Ako su svi drugi uređaji kod kuće brzi, a samo novi laptop spor, problem je u njemu. Ali ako su svi spori, problem je verovatno u ruteru ili samom internet-provajderu. Koristite sajtove poput speedtest.net ili fast.com za upoređivanje.

Resetujte mrežna podešavanja

Ako ništa ne pomaže, reset može rešiti konflikte u drajverima i DNS kešu. Idite na Settings → Network & Internet → Advanced network settings → Network reset, zatim restartujte računar.

Ponovo unesite lozinku za WiFi i proverite brzinu.

Ako sve zakaže — proverite ruter

Ponekad je problem u samom ruteru: zastareo firmware, previše povezanih uređaja ili „zaglavljen“ signal.

Isključite ruter iz struje na 30 sekundi, zatim ga ponovo uključite. Ako to ne pomogne, pokušajte sa fabričkim resetom ili ažuriranjem softvera rutera.

Spora konekcija na novom laptopu ne mora značiti lošu kupovinu ili kvar. U većini slučajeva radi se o sitnicama — pogrešnoj WiFi mreži, režimu uštede energije ili nekom podešavanju koje se može ispraviti za nekoliko minuta.

Ako nakon svih pokušaja i dalje imate slabu brzinu, obratite se tehničkoj podršci proizvođača laptopa — moguće je da se radi o grešci u drajverima koja će biti rešena ažuriranjem.

Izvor: Mashable