Legion 5i i 7i su samo početak osvežavanja gaming serije laptopova kompanije Lenovo. Novi uređaji dolaze sa AMD Ryzen 4000 H-serijom čipova. Model od 15.6 inča, Legion 5 koristi Ryzen 5 i 7 sa šest do osam procesorskih jezgara, ali po specifikacijama spada u uređaje srednje klase. Međutim, moguće je dograditi hardver sa GeForce RTX 2060 grafikom, 1080 displejom i 1TB SSD-a. Početna cena će biti 850 dolara kada ovi računari izađu u maju. Napredni Legionari Međutm, ti i drugi modeli iz Legion serije imaju unapređenja koja idu više od puke specifikacije. Ona uključuju unapređeno hlađenje koje kombinuje sistem parnih komora, od dva polimer-hladnjaka od tečnog kristala, kao i prilagođen softver koji bi gurao vašu grafiku i procesor koliko god je moguće u toku igre, izbegavajući štucanje PC-ja usled visokih temperatura. Takođe, navode da se mogu očekivati tastature sa bržim i tačnijim odgovorom na zadatu komandu, kao i RGB osvetljenjem kompanije Corsair na modelu Legion 7, a iako touchpad nećete koristi za igre, on je nešto manje od duplo veći od prethodnog. Takođe, monitori dolaze sa osveženjem panela od 240 Hz.

Dok je 17-inčni model oko 1130 dolara, za Legion 7 ćete ipak morati da izdvojite oko 1600 dolara. Ipak, to nije sve. Tu je i IdeaPad Gaming 3, laptop od 730 dolara i 15.6 inča. On nema hlađenje nove generacije, osvetljenje ili RTX grafiku, ali ima Core i7 H-series procesore, GeForce GTX grafiku, 512GB SSD i diplej od 120Hz 1080p rezolucije. On će takođe izaći u maju.

Izvor: engadget

