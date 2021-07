Novi lideri SAGE: Snežana Glavonjić i Radenko Radan

Kao pionir u digitalnoj transformaciji na domaćem tržištu, Saga New Frontier Group je IT kompanija koja je više od 30 godina u samom vrhu srpskog IT-a i u poslednjih nekoliko godina razvija sopstvene softverske proizvode zasnovane na najmodernijim tehnologijama poput mašinskog učenja i veštačke inteligencije. Najveću kompanijsku vrednost su uvek činili njeni zaposleni, što je i maksima koju kompanija promoviše – IT’s not about technology, IT’s about people!.

Pored dobro poznatog Saginog delovanja u sistem integraciji u vidu implementacije telekomunikacionih, cloud, security i vendorskih softverskih rešenja, kao i softverskih rešenja po zahtevu, proteklih pet godina Saga New Frontier Group je aktivno radila na širenju portfolija, što potvrđuje i činjenica da je osnovan R&D sektor koji razvija sopstvene softverske proizvode. Kako svoje proizvode, tako i vendorska, sistem integratorska rešenja, kompanija je implementirala u regionu i gotovo na svim kontinentima.

Znanje i iskustvo zaposlenih je na prvom mestu kompanijskih investicija, a sistem napredovanja jasno definisan, pa je tako izgledao i razvojni put novog rukovodstva. Do skorašnji članovi Izvršnog odbora Sage, sada su na čelu kompanije – Snežana Glavonjić i Radenko Raša Radan.

Iako dugogodišnji spoljni saradnik, 2012. godine je Radenko Raša Radan svoju karijeru u Sagi započeo kao konsultant i vrlo brzo je nastavio putem account menadžera, direktora prodaje za javni sektor, a od 2018. godine i kao direktor prodaje i marketinga, kada je i preuzeo rukovodeću ulogu, u vidu člana Izvršnog odbora kompanije.

Povodom stupanja na novu funkciju, gospodin Radan je izjavio: „Pred koleginicom Snežanom i preda mnom je veliki zadatak da nastavimo dobro Sagino poslovanje nakon perioda pandemije. Optimistični smo i duboko verujemo da smo mi kompanija koja će nastaviti da pobeđuje, jer smo na to navikli decenijama iza nas. Ovaj optimizam ima utemeljenje u dobrim finansijskim rezultatima koje smo ostvarili u H1, kao i novim dobijenim poslovima i klijentima. Najbitnije je da u narednom periodu iskoristimo sinergiju naših inženjera koji su među najboljima na tržištu, našeg poslovnog razvoja, prodaje, project managementa i drugih delova Sage kako bismo napravili dodatnu vrednost za naše klijente. Hvala i nadzornom odboru na ukazanoj šansi da upravljamo kompanijom.“

Kompanija je u prošlosti pravi oslonac imala u Snežani Glavonjić, pa je njen razvojni put u Sagi započeo 2006. godine, kada joj je kompanija poverila poziciju šefa računovodstva, a zatim, nakon 10 godina, i odgovornu funkciju finansijskog direktora, kao i rukovodeću ulogu člana Izvršnog odbora kompanije.

Povodom svoje nove uloge, gospođa Glavonjić je rekla: „Velika je čast i zadovoljstvo, ali pre svega i velika odgovornost biti na čelu Sage. Saga je kompanija koja je veoma stabilna, sa visokim kreditnim rejtingom i niskim nivoom zaduženosti. Moj fokus će biti da održimo kontinuitet i stabilnost i da Saga bude siguran partner, u koju će zaposleni, korisnici, partneri i svi ostali imati puno poverenja. Uvek ćemo se fokusirati na perspektivne projekte i tehnološke izazove i truditi se da to vlasnicima i zaposlenima donese sve vrste benefita. Negovaćemo duh Sage, utkan u prethodnim godinama i decenijama, a cilj će nam biti da konstanto radimo na zadovoljstvu naših zaposlenih.“

Saga New Frontier Group će nastaviti svojim putem konstantnog usvajanja svetskih trendova i razvoja tehnoloških inovacija, kako bi uvek bila spremna i odgovorna prema svojoj zajednici kada je u pitanju digitalno transformisanje okruženja i obezbeđenje boljeg života.

