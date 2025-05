Novi MSI Claw A8 pokreće AMD

MSI je otkrio svoju najnoviju verziju svog Claw PC gejmerskog ručnog računara — i ovog puta ga pokreće AMD. Kompanija je na Computex-u 2025 predstavila Claw A8 BZ2EM, koji dolazi sa AMD Ryzen Z2 Extreme čipom zajedno sa do 24GB DDR5 memorije.

To je malo manje od 32GB memorije koja je došla sa Claw 8 AI Plus opremljenim Intel-om objavljenim krajem prošle godine, ali i dalje ima 8-inčni cekran, brzinu osvežavanja od 120Hz i 1TB M.2 SSD. Claw A8 sa AMD-om će takođe biti dostupan u dve boje: beloj i limeta zelenoj.

MSI je imao malo težak početak sa izlaskom svog originalnog Claw ručnog računara u martu 2024. godine, ali izgleda da se iskupio lansiranjem MSI Claw 8 AI Plus. Lenovo je takođe kupio jedan od novih AMD-ovih čipova za prenosive računare za Legion Go S, ali koristi slabiju Z2 Go verziju za koju je moj kolega Šon Holister rekao da „ne može da se takmiči“ sa svojim prethodnikom, Z1 Extreme.

Postoji i novo izdanje MSI Claw 8 AI Plus „Polar Tempest“, koje ima procesor do Intel Core Ultra 7 258V i 2TB NVMe SSD. Takođe ima ono što MSI naziva „blistavim“ belim premazom. MSI nije otkrio datum izlaska niti cenu za bilo koji model, ali će verovatno biti u istom rangu kao i standardni MSI Claw 8 Plus sa Intel procesorom, čija cena u Best Buy-u iznosi 999,99 dolara.

Izvor: TheVerge

Podelite s prijateljima

Tweet